Глава ЕК: ЕС готов финансировать восстановление Украины в обмен на реформы
«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен на пресс-конференции.
По её словам, должны быть реформирована система управления, повышена независимость судебной системы.
Также она заявила о необходимости борьбы с коррупцией.
Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.