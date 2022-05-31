Глава ЕК: ЕС готов финансировать восстановление Украины в обмен на реформы

Евросоюз готов в будущем финансировать восстановление Украины при условии проведения реформ в стране, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По её словам, должны быть реформирована система управления, повышена независимость судебной системы.

Также она заявила о необходимости борьбы с коррупцией.

Ранее Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.