«Животная ксенофобия»: в Москве отреагировали на решение Латвии объявить Россию «поддерживающим терроризм государством»

Под решением сейма Латвии объявить Россию «страной — спонсором терроризма» нет никакой фактуры, за исключением «животной ксенофобии» политиков, заявила Мария Захарова. По словам представителя МИД, идеологов этой инициативы следует именовать неонацистами. В Совфеде отметили, что Москва в качестве ответа на действия Риги должна принять самые жёсткие меры экономического и политического характера. В принятом 11 августа заявлении латвийского сейма также содержится призыв к странам ЕС о немедленной приостановке выдачи виз гражданам РФ и Белоруссии.

Латвийских парламентариев, объявивших Россию «страной — спонсором терроризма», следует называть неонацистами. Такое мнение в своём Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацистами», — пояснила дипломат.

Ранее она отмечала, что эта враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. По словам Захаровой, патологическая русофобия правящей верхушки Латвии стала причиной серьёзных экономических и социальных проблем этой страны, обрушила уровень жизни её населения.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, на это решение Москва должна ответить принятием самых жёстких мер экономического и политического характера.

«Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру», — заявил он.

В четверг, 11 августа, сейм Латвии принял заявление, в котором Россия признаётся «государством, поддерживающим терроризм», а действия на Украине — «терроризмом». Документ одобрили 67 депутатов, при этом 16 человек отказались участвовать в голосовании. Парламент прибалтийского государства также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии. Наряду с этим глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в соцсетях заявил, что в законодательство страны необходимо внести изменения, согласно которым в случае получения российского гражданства жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.

Здание сейма Латвии

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© Виктор Лисицын

Решение сейма Латвии никоим образом не повлияет на мировую политику, полагает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Это попытка подыграть США, где объявление государства террористическим практикуется. Это всё очень нелегитимно и с точки зрения международного права не имеет оснований. Дело в том, что в мире нет общепринятого определения терроризма — даже внутри блока НАТО. У США одна трактовка терроризма, у Турции — другая, у Греции — третья и так далее. Потому что какие-то вооружённые группы одни страны называют террористами, а другие — борцами за свободу. Практические последствия для России вряд ли могут быть. Отношения и так испорчены, хуже их сделать, наверное, невозможно», — сказал он в разговоре с RT.

Идея объявить Россию «страной, поддерживающей терроризм» появилась в латвийском парламенте после того, как об этом заговорили в Вашингтоне. В конце июля сенат США одобрил резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «государством — спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В Москве тогда подчеркнули, что, если Белый дом утвердит этот документ, результатом может стать разрыв дипломатических отношений, а Вашингтон рискует «окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями».

Как отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в комментарии RT, страны Прибалтики после выхода из состава Советского Союза стали рупором русофобии и потворствуют политике США. Причём, по его словам, именно «фактические руководители этих стран, которые находятся в Вашингтоне, как раз являются основными операторами по поддержке террористической деятельности».

«То, что делают сейчас прибалтийские страны, — это попытка информационного давления на Россию», — пояснил депутат.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что в ближайшее время в Москве произойдёт переосмысление и без того невысокого уровня взаимоотношений с Ригой.

«Латвия бежит впереди паровоза. Хочет показать пример другим — странам НАТО, американцам. Я думаю, что это всё нам даёт основания пересмотреть вообще любые отношения с ними. Зачем поддерживать отношения со страной, которая считает тебя спонсором терроризма? Думаю, это решат компетентные органы», — сказал собеседник RT.