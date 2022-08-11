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В Латвии получивших российское гражданство вынудят покинуть страну

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства России жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.
В Латвии получивших российское гражданство вынудят покинуть страну
  • Gettyimages.ru

Это сообщает Mixnews со ссылкой на его заявление в соцсетях.

«Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспечённым гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство», — написал он.

Как отмечает агентство, в Латвии более 220 тыс. человек являются негражданами. 

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

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