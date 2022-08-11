В Латвии получивших российское гражданство вынудят покинуть страну
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Это сообщает Mixnews со ссылкой на его заявление в соцсетях.
«Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспечённым гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство», — написал он.
Как отмечает агентство, в Латвии более 220 тыс. человек являются негражданами.
Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».