Латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством»

Латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что парламент Латвии в том же заявлении призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала экстремистским решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом».

10 мая парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».