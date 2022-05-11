Захарова высказалась о резолюции сейма Литвы о якобы террористической деятельности России
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«В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счёту, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО», — заявила она.
Захарова подчеркнула, что Литва входит в НАТО и никогда ранее не выражала озабоченность действиями альянса, ни во время бомбардировок Югославии, ни во время войны в Ираке.
Ранее парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».