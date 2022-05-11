Захарова высказалась о резолюции сейма Литвы о якобы террористической деятельности России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала экстремистским решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом».

«В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счёту, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что Литва входит в НАТО и никогда ранее не выражала озабоченность действиями альянса, ни во время бомбардировок Югославии, ни во время войны в Ираке.

Ранее парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».