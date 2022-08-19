Русофобская горячка: как в Прибалтике оправдывают уничтожение советских памятников

Снос памятников героям Второй мировой войны в странах Балтии — это кощунство и попытка свести исторические счёты с Россией, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Он констатировал, что «неонацистская вакханалия» в отношении советских мемориалов в последнее время набирает обороты. На днях по распоряжению властей Латвии снесли один из последних в стране памятников Владимиру Ленину, а также стелу, посвящённую освобождению Риги от фашистов, и монумент в честь советского дипкурьера Теодора Нетте. В Эстонии демонтировали мемориальный танк Т-34 в Нарве, а в литовской Клайпеде снесли памятник советским воинам. Эксперты считают, что таким образом прибалтийские государства пытаются переписывать собственную историю, а также поддерживать антироссийскую истерию внутри республик, не имея возможности нанести более ощутимый урон РФ.

Власти прибалтийских государств и Польши, снося советские памятники, пытаются сводить счёты с Россией. Такую оценку ситуации дал замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, в последнее время продолжает набирать обороты «неонацистская вакханалия» в отношении мемориального наследия.

«В текущем году было снесено порядка 50 памятников воинам, погибшим в ходе Второй мировой войны, — напомнил дипломат. — Расцениваем такие действия властей Латвии, Литвы и Эстонии как кощунство по отношению к памяти павших героев и попытку сведения исторических счётов с Россией».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявила, что ошибки, которые сейчас совершают власти прибалтийских стран, «ведут к подрыву их национального существования».

«Если ты не понимаешь, что ты сносишь памятники, которые являются символами для людей этого государства... если ты это подрываешь, не надо удивляться, что у тебя будет распад этой самой государственности. Но самое главное другое. Они же ещё запрещают, в частности Эстония, людям иметь альтернативный взгляд и выражать его на те процессы, которые сейчас происходят в стране. То есть они запрещают говорить, писать, выражать своё мнение вообще каким-либо законным способом... А это уже вообще конец, потому что это конец их самоидентификации. Они практически 40 лет идентифицировали себя как демократическую общность, как демократическое государство», — подчеркнула Захарова.

Здание российского МИД

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Борьба с памятью

Только на этой неделе власти Латвии снесли в Ропажском крае один из последних памятников Владимиру Ленину, а также стелу, посвящённую освобождению Риги от фашистов. Как заявил представитель местной администрации Алдис Грунде, оба памятника «не имеют художественной ценности», поэтому будут уничтожены.

В Огрском крае республики ликвидировали памятник советскому дипкурьеру Теодору Нетте, который в 1926 году погиб в перестрелке с бандитами, защищая дипломатическую почту. В посольстве РФ в Латвии в связи с этим выразили протест, назвав такой шаг провокационным и нарушающим международные обязательства, которые взяла на себя прибалтийская республика в военно-мемориальной сфере.

Также по теме «Хотят вытравить память»: как в Прибалтике пытаются бороться с Днём Победы и советским наследием Запреты на советскую символику и георгиевские ленточки, усиление полицейских патрулей и предложения снести памятники — так Прибалтика...

«Так называемые нацпатриоты уже давно зашлись в беспамятстве и русофобской горячке, они не отдают отчёт своим деструктивным действиям, которые ещё больше раскалывают многонациональный и мультиязычный народ Латвии», — отметили в диппредставительстве.

Огрский муниципалитет также сообщал о намерении снести до 19 августа ещё четыре советских памятника (помимо мемориала Нетте).

Аналогичным образом действуют и власти Эстонии. В начале недели в Нарве был демонтирован мемориальный танк Т-34, установленный в честь форсирования частями Красной армии реки Нарвы в июле 1944 года. Гусеничную машину перевезли в военный музей под Таллином. При этом акция вызвала большой общественный резонанс, так как памятник был перемещён по решению правительства вопреки воле горожан.

Незаконность переноса ранее фактически признала премьер-министр страны Кая Каллас. На пресс-конференции она отметила наличие сложностей в правовом пространстве для демонтажа танка, так как мемориал принадлежит городу.

«Так как понятно, что Нарва сама этого не сделает и там появляется напряжённость, то ясно, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого и других монументов, имеющих символическую ценность», — заявила политик.

Она также подчеркнула, что все советские памятники, которых в стране насчитывается до 400, должны быть как можно скорее убраны из публичного пространства. По её словам, причина заключается в российских действиях на Украине, которые «вскрыли раны» в эстонском обществе, и советские мемориалы напоминают об этом.

Снос советского мемориала в Огрском крае Латвии

© www.ogresnovads.lv

На пресс-конференции 16 августа Каллас уточнила, что, помимо Т-34, из Нарвы перенесут ещё шесть советских монументов. По её словам, эти действия осуществляются из соображений «внутренней безопасности».

В российском МИД демонтаж мемориалов в Нарве не оставили без внимания. Как сообщил Иван Нечаев, в Министерство иностранных дел Эстонии была направлена нота протеста.

Дипломат подчеркнул, что акция по переносу танка Т-34 была проведена как «полицейская операция» с задействованием полиции, погранохраны, спецназа и подразделений сил обороны.

При этом страх эстонских руководителей перед «протестным взрывом» со стороны жителей Нарвы он назвал вполне обоснованным.

«Обстановка в городе Нарве накалена до предела, оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства… Находящийся теперь в музее военной истории легендарный Т-34, разумеется, будет использоваться Таллином в духе концепции «советской оккупации», — заметил он.

Демонтаж мемориала советским воинам в литовской Клайпеде

РИА Новости

Активную борьбу с советским наследием ведёт и Литва. В частности, как сообщили в Министерстве культуры республики 1 июня, департамент культурного наследия подготовил рекомендации по сносу памятников советским воинам Великой Отечественной войны. Согласно документу, муниципалитеты сами определяют культурную и художественную ценность того или иного мемориального объекта. Если готовится решение о сносе памятника, департамент советует оценить, могут ли его принять для экспонирования или хранения местные музеи. Если те не заинтересованы, мемориалы предлагается передавать в парк-музей Грутас неподалёку от города Друскининкай, куда со всей Литвы свозятся демонтированные советские памятники. Туда, в частности, был перемещён мемориал советским воинам из города Клайпеда, снесённый 4 июля из-за демонстрации «символов советской пропаганды».

Антироссийский форпост

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что нынешнее обострение в борьбе властей Прибалтики с советским наследием — не что иное, как попытка использовать момент.

«Там считают, что Россия занята сейчас Украиной и реагировать на всё это с особым пристрастием не будет. В связи с этим власти прибалтийских государств сочли, что сейчас появилась уникальная возможность расправиться с памятниками советского прошлого и инакомыслящими в собственной стране с минимальными для себя последствиями», — пояснил Межевич в беседе с RT.

При этом он усомнился, что расчёты властей прибалтийских республик на отсутствие реакции с российской стороны оправданны, так как Москва «никогда не действует сгоряча». Межевич не исключил, что в перспективе РФ может создать сложности экономического плана Латвии, Литве и Эстонии, введя против них ряд санкций.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк полагает, что нынешние действия прибалтийских правительств отвечают их собственным представлениям о себе как об антироссийском форпосте в Европе.

«Они борются с советскими памятниками, потому что любыми способами пытаются отрицать своё общее с Россией историческое прошлое. Однако стоит отметить, что не во всём взгляды политиков совпадают со взглядами в обществе, что пугает их больше всего. Ведь это фактически означает тщетность проводимой ими русофобской политики, которая поощряется их главным партнёром — Соединёнными Штатами. А значит, они не оправдывают доверия, оказываемого Вашингтоном», — отметил он в разговоре с RT.

По этой причине руководство Латвии, Литвы и Эстонии, боясь утратить свой политический капитал, будет и дальше использовать недемократические методы по насаждению определённых взглядов среди населения, полагает аналитик.