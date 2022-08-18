Несвобода передвижения: как идея запрета туристических виз для россиян может разобщить Евросоюз

Если Брюссель введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, это дискредитирует Европейский союз и станет нарушением принципа, который он «исповедует» — о равенстве всех перед законом. Об этом заявил посол России в Нидерландах. По его словам, местные эксперты предупреждают, что если это случится, «то будет катастрофой» для ЕС. За введение запрета для россиян на въезд в ЕС выступает Эстония. Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Бельгия поддерживают эту идею. В Германии же обсуждение такого запрета сочли неприемлемым. По мнению экспертов, подобные санкции ударят в первую очередь по образу ЕС как организации, выступающей за право передвижения. Кроме того, дискуссия по этому вопросу ещё больше разобщит членов ЕС, считают аналитики.

Если ЕС введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, это дискредитирует сам Европейский союз, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«(Это. — RT) будет нарушением принципа, который исповедует Брюссель — о равенстве всех перед законом», — заявил он.

По словам Шульгина, местные эксперты-международники и специалисты в области права предупреждают, что если это случится, «то будет катастрофой» для имиджа ЕС. Российский посол также отметил, что официальные нидерландские власти эту ситуацию «никак не комментируют».

Инициировать введение запрета для россиян на въезд в ЕС, кроме ситуаций, связанных с «гуманитарными основаниями», намерена Эстония. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу 17 августа на совместной пресс-конференции с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто.

«Я также сообщил своему коллеге, что мы собираемся поднять этот вопрос на уровне Европейского союза и выдвинуть предложение Европейской комиссии о задействовании общеевропейского санкционного механизма для недопущения российских граждан в Европейский союз. Конечно, мы учитываем ряд гуманитарных оснований (для разрешения въезда. — RT), однако фактически есть два компонента: невыдача новых виз и введение санкций в отношении уже выданных», — сказал Рейнсалу.

Также по теме «Заявить о себе»: почему в Прибалтике призывают ЕС запретить турвизы для россиян и признать РФ спонсором терроризма Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к Евросоюзу с призывом ввести запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Кроме...

По его словам, позиция Эстонии ясна и заключается в том, что страна должна выработать способы, позволяющие, «по сути, закрыть Европейский союз — закрыть путь в Европу — для граждан Российской Федерации».

«Тут есть моральный аспект, но также преследуется цель обеспечения безопасности и реального повышения платы (за свои действия. — RT) для государства-агрессора — России», — подчеркнул он.

Рейнсалу также сообщил, что Эстония вводит «чёткие дополнительные ограничения» против граждан России, въезжающих в страну.

«Проще говоря, с завтрашнего дня мы фактически вводим санкции в отношении ранее выданных нами виз, и лица, визы которых подпадают под санкции, более не могут находиться на эстонской территории».

В свою очередь, глава МИД Финляндии заявил, что финское правительство ограничит выдачу туристических виз россиянам до 10% от текущего объёма. Как он пояснил, это означает, что получить финскую шенгенскую визу в России «станет сложнее».

«Это решение не коснётся ранее выданных виз. Они по-прежнему действительны», — добавил Хаависто.

Глава МИД Финляндии отметил, что решение финского правительства — пока единственный пример такой меры среди стран Европейского союза.

«Однако это было сделано, чтобы в том числе усилить давление и подтолкнуть к принятию единой для Европейского союза или Шенгенской зоны политики в отношении визовых ограничений. Эта тема будет обсуждаться на неформальном совещании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдёт в Чешской Республике в конце августа», — заявил он.

Как уточнили в посольстве Финляндии в РФ, с начала сентября в финских визовых центрах в России будут принимать наполовину меньше ежедневных обращений за визой.

Посольство Финляндии в РФ

АГН «Москва»

Теперь в день может быть подано не более 500 заявлений, причём лишь 20% из них — с целью туризма, 80% — по работе, учёбе или ввиду семейных обстоятельств.

Также Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 до €80.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала «неправильным» тот факт, что россияне имеют возможность «жить нормальной жизнью» и путешествовать в Европе, в то время как Россия ведёт военную спецоперацию на Украине.

Без единой позиции

Премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас, в свою очередь, считает нужным запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза, так как, по её мнению, посещение Европы — это якобы привилегия, а не одно из прав человека, а с туризмом из России, считает премьер, и вовсе «пора покончить».

Как заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попытки изолировать россиян или РФ — это бесперспективный процесс. Он подчеркнул, что некоторые страны «в своей недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства».

«Думаю, что со временем всё-таки здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся», — сказал он.

Помимо Эстонии и Финляндии, за введение запрета на туристические визы для россиян выступают Латвия, Литва, Польша и Бельгия.

В Швеции с этим вопросом пока не определились. Как отметила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, в королевстве до сих пор рассматривают аргументы за и против, поскольку, по её словам, это сложный вопрос и не «чёрно-белая проблема».

Норвежский премьер Йонас Гар Стёре также считает темой для дискуссий запрет на въезд в ЕС для туристов из России. Однако он заявил, что Осло примет в ней участие и поддержит «общие меры».

Германия же выступила против такой инициативы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян. По его словам, ситуация вокруг Украины не является конфликтом российского народа.

По мнению экс-главы МИД Финляндии Эркки Туомиоя, раскол в ЕС из-за идеи прекратить выдачу виз гражданам России был бы выгоден РФ. Кроме того, Туомиоя выступил в поддержку канцлера Германии в вопросе выдачи виз для российских граждан. По его словам, линия ФРГ по этой проблеме более обоснованная, чем позиция Эстонии.

Совет Европы

Legion-Media

Как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, призывы запретить россиянам въезд в ЕС — это нарушение международных норм.

«Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закреплённый в универсальных и региональных международных правовых актах», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

«Оправдать это невозможно ничем»

Как отметил в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, в случае введения запета на выдачу туристических виз для россиян в ЕС это ударит в первую очередь «по смысловым опорам этой организации».

«ЕС всегда проповедовал свободу передвижения, отстаивал права личности на получение виз и гражданства. Вред из-за возможной реализации новой идеи будет нанесён больше не России, а самому Евросоюзу, его имиджу. Введение таких ограничений по национальному признаку полностью выбивается из всей логики развития идеи союза, и оправдать это невозможно ничем», — подчеркнул Егорченков.

Более того, по его словам, в законодательстве ЕС отсутствуют документы или нормы, которые позволили бы Брюсселю легитимно ввести такие рестрикции.

«Именно по этой причине так осторожно относятся к антироссийскому предложению о запрете на выдачу туристических виз россиянам Германия и Швеция, а также другие страны объединения. Они понимают, что в конечном итоге это приведёт лишь к ухудшению, с одной стороны, двусторонних отношений с РФ, а с другой — к усугублению экономических проблем в самом союзе из-за этого», — заявил эксперт.

Стоит отметить, что и на Западе звучат голоса осуждения в адрес ЕС. Так, журналист Уильям Наттрас в статье для газеты The Wall Street Journal назвал позорным обсуждение в ЕС возможности ограничить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. По его словам, в объединении думают о том, чтобы обвинить во всех грехах россиян, однако не прекращают покупать у энергетических компаний России топливо. Наттрас также подчеркнул, что запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности.

Также по теме «Не в их интересах»: почему в МИД РФ усомнились в готовности Европы полностью разорвать связи с Россией Интересам Европы не отвечает полный разрыв связей с РФ и переход на американский сжиженный газ. Об этом в интервью RT и РИА Новости...

Егорченков считает неслучайным, что идею лишить российских туристов возможности посещать Европу обсуждают прежде всего прибалтийские страны.

«Идея, конечно, принадлежит не им, а их американским кураторам, но показать рвение в этом вопросе — значит в очередной раз продемонстрировать свою лояльность, от чего в Прибалтике никогда не откажутся. Более прагматичные европейские страны будут, наоборот, до последнего момента оттягивать принятие решения по такому вопросу. При этом на них будет оказываться давление», — отметил аналитик.

По мнению Егорченкова, споры лишь усугубят раскол среди членов объединения, у которых разные подходы к этой теме.

«И это ударит в целом по европейской солидарности, проявления которой по многим вопросам мы видим всё меньше. Поэтому ждать в ближайшее время введения полного запрета на выдачу туристических виз для россиян в Евросоюзе не стоит. Те страны, которые не согласны с такой мерой, могут забюрократизировать процесс до полной его остановки», — сказал эксперт.

Как заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT, дискуссия о введении запрета на туристические визы для россиян — это «ещё один шаг в сторону разобщения ЕС».

«В Евросоюзе уже сложились свои группировки, между которыми усугубляются разногласия из-за этой ситуации. В более сильное противостояние вступают страны — учредители ЕС, среди которых в первую очередь Германия, со странами, которые позже присоединились к объединению. Это в том числе государства Прибалтики, Польша и Чехия», — отметил аналитик.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

При этом Оленченко считает, что совсем не допускать введения запрета на выдачу туристических виз для граждан России было бы неправильно.

«Дело в том, что сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда ЕК выдвигает какие-то идеи, лоббирует их и потом реализовывает, несмотря на то что многие страны ЕС на это не согласны. Как правило, эти инициативы подсказываются Брюсселю Вашингтоном, а потом подкрепляются лояльными позициями тех стран, которые хотят выслужиться перед США. В частности, это Прибалтика и Польша, а теперь ещё и Финляндия», — заключил эксперт.