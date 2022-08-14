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В МИД Польши сообщили о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам

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Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик в интервью агентству РАР заявил, что в стране разрабатывают для Европейского союза концепцию прекращения выдачи виз российским гражданам.
В МИД Польши сообщили о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Вавжик отметил, что Польша «выступает за расширение санкций ЕС, в частности в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан России».

Между тем, по словам замминистра польского МИД, против прекращения выдачи шенгенских виз для граждан России выступают Германия, Франция и Нидерланды.

«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан России, Польская Республика работает над новым решением», — передаёт его слова РИА Новости.

Вавжик также рассказал о переговорах по этому вопросу с рядом государств.

«В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу», — констатировал он.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

В Эстонии также назвали проблемой визы, выданные россиянам другими странами ЕС.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение эстонского МИД.

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