В МИД Польши сообщили о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам
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Вавжик отметил, что Польша «выступает за расширение санкций ЕС, в частности в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан России».
Между тем, по словам замминистра польского МИД, против прекращения выдачи шенгенских виз для граждан России выступают Германия, Франция и Нидерланды.
«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан России, Польская Республика работает над новым решением», — передаёт его слова РИА Новости.
Вавжик также рассказал о переговорах по этому вопросу с рядом государств.
«В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу», — констатировал он.
Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Эстонии также назвали проблемой визы, выданные россиянам другими странами ЕС.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение эстонского МИД.