Чижов назвал нонсенсом решение МИД Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами 

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение МИД Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, а также ограничить выдачу туристических виз российским гражданам со стороны ряда европейских стран.

«А что касается закрытия границ для людей, обладателей виз шенгенских, которые эта же страна выдала, ну это просто, с дипломатической точки зрения, полный нонсенс. Что касается других перечисленных вами стран, ну, в принципе, эта всё ситуация, наверное, имеет свои отличия, от страны к стране», — заявил он.

Чижов уточнил, что МИД Бельгии «дал разъяснения, что, во-первых, они выдачу именно туристических виз российским гражданам приостановили временно».

«А во-вторых, сделали это, как они говорят, по сугубо техническим причинам, ввиду нехватки персонала в их консульском отделе посольства в Москве. Ну естественно, нехватку персонала они связали с российскими ответными мерами», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российские меры были ответными.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал решение властей Эстонии.