Член ОП Данюк призвал не оставлять без последствий решение Эстонии в отношении россиян

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал решение Эстонии закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

По словам эксперта, это «демонстрация очередного международного беспредела».

«Эстония сама попирает принципы свободы передвижения на территории ЕС, тем более тех шенгенских виз, которые были выданы непосредственно в этой стране. По факту создаётся ситуация, при которой наличие российского паспорта априори лишает человека возможности элементарных свобод, таких как передвижение по территории стран ЕС, при этом на основании тех документов, которые до недавнего времени работали», — отметил Данюк.

По его мнению, после такого решения должен последовать, например, «разрыв экономических цепочек и связей».

«Потому что несмотря на то, что Эстония — часть ЕС, для неё российский рынок, российский капитал играют очень большую роль. Без последствий такие решения оставлять нельзя», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.