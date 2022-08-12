военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Эстонии назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы

Короткая ссылка
Шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза, — это серьёзный вызов, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.
В Эстонии назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

Он напомнил, что с 18 августа в стране вступит в силу запрет на въезд в Эстонию граждан России с выданными эстонскими диппредставительствами шенгенскими визами.

«Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьёзный вызов», — сказал министр в комментарии ERR.

По словам Ляэнеметса, закрытие границ внутри Шенгенского пространства создаст проблемы для жителей Эстонии в том числе.

«Гораздо разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС», — добавил он.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение эстонского МИД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить