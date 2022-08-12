В Эстонии назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы

Шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза, — это серьёзный вызов, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Он напомнил, что с 18 августа в стране вступит в силу запрет на въезд в Эстонию граждан России с выданными эстонскими диппредставительствами шенгенскими визами.

«Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьёзный вызов», — сказал министр в комментарии ERR.

По словам Ляэнеметса, закрытие границ внутри Шенгенского пространства создаст проблемы для жителей Эстонии в том числе.

«Гораздо разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС», — добавил он.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение эстонского МИД.