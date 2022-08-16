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Глава МИД Украины усомнился в том, что вся Европа перестанет выдавать визы россиянам

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Маловероятно, что вся Европа пойдёт на отмену выдачи виз на въезд для россиян, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».
Глава МИД Украины усомнился в том, что вся Европа перестанет выдавать визы россиянам
  • РИА Новости

«Вся Европа не пойдёт… Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический — на машине, на поезде, автобусе — он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Он пояснил, что если эти страны перестанут впускать россиян даже по действующим визам, таким образом они «погасят» пассажиропоток в Европу практически до нуля.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

Канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

Экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя допустил раскол в Евросоюзе из-за визового вопроса.

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