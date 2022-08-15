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Канцлер ФРГ Шольц выступил против визовых ограничений для всех россиян

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Канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

В Осло канцлер ФРГ заявил, что ситуация вокруг Украины не является конфликтом российского народа.

«Мы должны здесь сохранять ясность», — приводит РИА Новости слова Шольца.

Ранее канцлер Германии сообщил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

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