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Экс-глава МИД Финляндии допустил раскол в Евросоюзе из-за выдачи виз россиянам

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Бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил в Twitter, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе.

«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придётся только на руку (президенту России Владимиру. — RT) Путину», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, бывший глава финского МИД выступил в поддержку канцлера Германии Олафа Шольца, по мнению которого ограничивать выдачу виз всем россиянам не стоит.

«Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии», — подчеркнул Туомиоя.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

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