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WSJ раскритиковала призывы запретить выдачу виз российским гражданам в ЕС

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Журналист Уильям Наттрас в статье для газеты The Wall Street Journal назвал позорным обсуждение в Евросоюзе возможности ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.
WSJ раскритиковала призывы запретить выдачу виз российским гражданам в ЕС
  • Legion-Media

Он назвал позорным то, что в ЕС «подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан», но продолжают закупать у российских энергетических компаний топливо.

Журналист считает, что лидеры стран ЕС оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без российских энергоресурсов, но при этом они пытаются сохранять видимую эффективность санкций.

По его словам, руководство ЕС для сохранения санкций «готово пойти на дешёвые пиар-акции».

«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала призывы запретить россиянам въезд в Евросоюз нарушением международных норм.

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