WSJ раскритиковала призывы запретить выдачу виз российским гражданам в ЕС
- Legion-Media
Он назвал позорным то, что в ЕС «подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан», но продолжают закупать у российских энергетических компаний топливо.
Журналист считает, что лидеры стран ЕС оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без российских энергоресурсов, но при этом они пытаются сохранять видимую эффективность санкций.
По его словам, руководство ЕС для сохранения санкций «готово пойти на дешёвые пиар-акции».
«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала призывы запретить россиянам въезд в Евросоюз нарушением международных норм.