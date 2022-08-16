Москалькова назвала призывы запретить россиянам въезд в ЕС нарушением международных норм

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала призывы запретить россиянам въезд в Евросоюз нарушением международных норм.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закреплённый в универсальных и региональных международных правовых актах», — заявила Москалькова.

По её словам, у европейских стран нет единства по этому вопросу, что даёт надежду на исполнение международных норм со стороны ЕС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик заявил, что в стране разрабатывают для Европейского союза концепцию прекращения выдачи виз российским гражданам.

Также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что власти страны планируют не продлевать виды на жительство россиянам и ограничить въезд граждан России в республику по шенгенским визам.