Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею о запрете выдачи виз Евросоюза для граждан России.

Он напомнил, что Латвия перестала выдавать туристические визы с 24 февраля.

«Однако другие страны продолжают их выдавать. Российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным не только Латвией, но и другими странами Шенгена», — говорится в сообщении на сайте латвийского президента.

Левитс поддержал идею выдвижения на уровне ЕС требования о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.