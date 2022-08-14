Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам
- AP
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Он напомнил, что Латвия перестала выдавать туристические визы с 24 февраля.
«Однако другие страны продолжают их выдавать. Российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным не только Латвией, но и другими странами Шенгена», — говорится в сообщении на сайте латвийского президента.
Левитс поддержал идею выдвижения на уровне ЕС требования о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.