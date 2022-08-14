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Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам

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Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею о запрете выдачи виз Евросоюза для граждан России.
Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам
  • AP
  • © Vadim Ghirda

Он напомнил, что Латвия перестала выдавать туристические визы с 24 февраля.

«Однако другие страны продолжают их выдавать. Российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным не только Латвией, но и другими странами Шенгена», — говорится в сообщении на сайте латвийского президента.

Левитс поддержал идею выдвижения на уровне ЕС требования о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.

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