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Глава МИД Литвы предложил на уровне ЕС запретить въезд россиянам в страны сообщества

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества. Об этом информирует агентство BNS.
Глава МИД Литвы предложил на уровне ЕС запретить въезд россиянам в страны сообщества
  • AP

По его словам, Вильнюс считает, что вводимые ограничения эффективнее, если действуют на уровне Евросоюза.

Также он заявил, что решение Эстонии перестать впускать в республику российских граждан с шенгенскими визами «по своей сути очень похоже на ограничения», применяемые литовской стороной.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение МИД Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, а также ограничить выдачу туристических виз российским гражданам со стороны ряда европейских стран.

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