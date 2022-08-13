Глава МИД Литвы предложил на уровне ЕС запретить въезд россиянам в страны сообщества

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества. Об этом информирует агентство BNS.

По его словам, Вильнюс считает, что вводимые ограничения эффективнее, если действуют на уровне Евросоюза.

Также он заявил, что решение Эстонии перестать впускать в республику российских граждан с шенгенскими визами «по своей сути очень похоже на ограничения», применяемые литовской стороной.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение МИД Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, а также ограничить выдачу туристических виз российским гражданам со стороны ряда европейских стран.