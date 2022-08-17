МИД Финляндии: уже выданные россиянам шенгенские визы аннулировать не планируется

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что уже выданные россиянам финской стороной шенгенские визы аннулировать не планируется.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они ещё действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии утвердили предложение МИД о сокращении выдачи россиянам виз в десять раз с сентября.