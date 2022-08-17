МИД Финляндии: уже выданные россиянам шенгенские визы аннулировать не планируется
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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они ещё действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии утвердили предложение МИД о сокращении выдачи россиянам виз в десять раз с сентября.