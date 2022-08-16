Финляндия с сентября в десять раз сократит выдачу виз для россиян

Власти Финляндии утвердили предложение МИД о сокращении выдачи россиянам виз в десять раз с сентября, заявил глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

«Ограничения вступят в силу с начала сентября», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим финский кабмин предложил ввести новый тип гуманитарной визы для граждан России для облегчения поездок журналистам и гражданским активистам.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

Канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

Экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя допустил раскол в Евросоюзе из-за визового вопроса.