МИД России направил ноту протеста Эстонии из-за демонтажа танка-памятника Т-34

МИД России направил в Министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста по поводу демонтажа монумента советскому танку Т-34 и ещё шести памятников в Нарве.

Об этом говорится в комментарии замдиректора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева.

«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», — говорится в заявлении.

Нечаев назвал снос памятника в Нарве «позорным».

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление прямой угрозой.