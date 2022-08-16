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Захарова назвала прямой угрозой заявление главы МИД Эстонии об аннулировании ВНЖ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу прямой угрозой.
Захарова назвала прямой угрозой заявление главы МИД Эстонии об аннулировании ВНЖ
  • РИА Новости

Министр ранее подтвердил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам», — написала Захарова в Telegram.

Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии.

8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились перенести установленный на въезде в город советский танк-памятник Т-34.

Она также призвала как можно скорее убрать все советские памятники в стране.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

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