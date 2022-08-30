«Звучит гордо, но далеко от реальности»: как канцлер Германии предлагает изменить Европейский союз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с рядом инициатив по реформированию Евросоюза. Так, он предложил содружеству со временем отказаться от права вето по ряду вопросов в пользу принципа простого большинства голосов. Политик также поддержал идею о создании европейского политического сообщества, в рамках которого страны ЕС должны вести более тесный диалог с партнёрами за пределами союза. По его мнению, туда должны быть включены Западные Балканы, Украина, Молдавия и впоследствии Грузия с перспективой дальнейшего присвоения им членства. К тому же, по мнению Шольца, содружеству не помешала бы и собственная единая система противовоздушной обороны (ПВО). Однако эксперты считают, что предложения канцлера не встретят широкой поддержки в ЕС, особенно по части вето, так как многие страны сочтут это нарушением своих прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, выдвинул ряд инициатив по реформированию Евросоюза. В частности, содружеству стоит рассмотреть возможность постепенного отказа от права вето, считает он. По мнению политика, гораздо эффективнее была бы процедура принятия решений простым большинством голосов, которая не позволит отдельным несогласным странам блокировать процесс.

«Там, где сегодня требуется единогласие, с каждым новым государством-членом возрастает и риск того, что одна-единственная страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперёд», — пояснил Шольц.

По его словам, отсутствие реформ по этой процедуре является «приглашением всем тем, кто выступает против единой геополитической Европы» и хочет заставить страны играть друг против друга. Придерживаться принципа большинства при голосовании стоит в таких вопросах, как санкции или права человека, считает он.

Олаф Шольц также выступил за дальнейшее расширение Евросоюза за счёт Западных Балкан, Украины, Молдавии и впоследствии Грузии. Он подчеркнул, что дальнейшая экспансия отвечает интересам содружества. Вместе с тем политик отметил, что путь к членству может быть долог, так как все претенденты должны соответствовать критериям ЕС.

В этой связи он поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества, куда могли бы войти страны-кандидаты, чтобы поддерживать тесный диалог с партнёрами в ЕС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Праге

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Но дальнейшее расширение Евросоюза невозможно без его реформирования, уверен канцлер. В частности, оно должно касаться состава Европарламента (ЕП) и Еврокомиссии, считает он. Ведь при присоединении к содружеству новых стран штат этих органов будет расширяться, а, например, в ЕП и так уже более 700 депутатов. В связи с этим нужно искать новые балансы, полагает политик.

Ещё один вопрос, который затронул Олаф Шольц в своём выступлении, касался создания единой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Нам нужна наша собственная сила: как отдельным государствам в союзе с нашими трансатлантическими партнёрами и как Европейскому союзу», — заявил он.

По его словам, речь идёт не о создании альтернативы Североатлантическому альянсу, а о том, что «каждое объединение европейских оборонных структур в рамках ЕС укрепляет НАТО».

«Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы», — сказал Шольц, подчеркнув, что это было бы дешевле и эффективнее, чем решения на национальном уровне.

Как рассказал канцлер, Германия намерена в ближайшие годы укрепить свою ПВО и организовать её так, чтобы европейские соседи смогли в ней участвовать. Среди кандидатов на присоединение он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства.

Рейхстаг

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Сдержанное отношение

Стоит отметить, что некоторые предложенные Олафом Шольцем инициативы не новы. Так, идея отмены права вето уже высказывалась ранее премьер-министром Италии Марио Драги. На заседании Европарламента в начале мая он заявил, что принцип единогласия должен быть преодолён в вопросах, касающихся внешнеполитических решений.

Несколькими днями позднее за эту инициативу высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её мнению, единогласие в некоторых ключевых областях бессмысленно.

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Перспектива дальнейшего сокращения применения права вето не встречает безоговорочной поддержки среди европейских стран. Так, премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции по итогам переговоров с Олафом Шольцем 29 августа заявил, что республика «очень сдержанно относится к этому (предложению постепенного отказа от права вето. — RT)».

Не встретила в своё время широкого одобрения и инициатива о создании Европейского политического сообщества, предложенная Макроном 9 мая. В частности, её раскритиковал президент Литвы Гитанас Науседа. На тот момент он расценил эту идею как нежелание проявить политическую волю для того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Возмущение этой инициативой в интервью The Financial Times 10 мая высказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Киев не будет соглашаться на альтернативные варианты и не станет мириться, если ЕС откажется принять страну в свои ряды.

МИД Украины

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Вопросы жизни и смерти

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с RT выразил мнение, что инициативы Олафа Шольца нужно рассматривать в контексте условного разделения Евросоюза на партию старых государств, стоявших у истоков ЕС, и новых. Шольц своими предложениями продолжить упразднение права вето и пересмотреть составы ЕК и ЕП надеется укрепить в содружестве позиции старых государств типа Германии и Франции, чтобы облегчить проведение собственной линии политики, считает эксперт.

«Во многих случаях принцип консенсуса усложняет работу ЕС, поэтому понятно, что Шольц хочет более мобильного принятия решений, упростить механизм и сделать его более гибким. Потому что в ЕС нет единства по многим вопросам и очень часто предлагаются противоположные решения по принципиальным вопросам типа противостояния России, что не устраивает крупные страны содружества, ориентированные на проамериканский курс», — пояснил Козюлин.

Его мнение разделяет и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. В разговоре с RT он отметил, что старая Европа сегодня тянет на себе остальных членов, в частности из Восточной Европы, в связи с чем считает, что вправе требовать большего контроля над принимаемыми решениями. Однако на подобные реформы вряд ли согласится та самая «новая» Европа, уверен аналитик.

«Это ломает принципы, на которых страны входили в ЕС. Ведь предоставленное им право вето являлось компенсацией за принесённый в жертву суверенитет и согласие на превалирование общих интересов над национальными. Это право позволяет им оберегать собственные интересы, когда угроза им становится слишком высока. Поэтому сохранение этого права для ряда стран является вопросом не только национальной безопасности, но и жизни и смерти», — сказал Крутаков.

Декларативным стоит считать заявление Олафа Шольца и о расширении Евросоюза, отметил Вадим Козюлин. Ведь содружество сейчас позволить себе этого не может, так как погрязло в различных проблемах, и «новых иждивенцев, которыми точно станут Украина, Балканы и иже с ними, оно просто не потянет», уверен эксперт.

Идея с созданием общеевропейской ПВО, несмотря на то что она обсуждается ещё с 1990-х годов, тоже пока из разряда утопических, отмечает руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

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«Для этого нужны не только технологические возможности, которых нет, но и единодушное согласие стран ЕС по таким вопросам: как и кто будет создавать систему, где она будет размещаться, каким образом будет строиться командование? Всё это повлечёт за собой перераспределение ресурсов из европейских фондов. Вероятнее всего, на роль такого центра будут претендовать ФРГ или Франция как крупнейшие экономики ЕС. Однако перед другими членами встанет вопрос, а заинтересованы ли они в таком перераспределении общеевропейских бюджетных средств в пользу и так небедных государств», — пояснил он.

К тому же создание единой системы ПВО внесёт серьёзные коррективы в обеспечение национальной безопасности каждого из членов ЕС, к чему они вряд ли готовы, добавил эксперт.

Его мнение разделяет и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, заверения Шольца в том, что единая ПВО будет дешевле и выгоднее национальных, не соответствуют действительности.