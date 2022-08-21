Рукотворный кризис: почему в Германии растёт недовольство канцлером Шольцем и федеральным правительством

Деятельность Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ не устраивает более 60% немецких граждан, а уровень поддержки политика составляет всего 25%. Такие цифры показал последний соцопрос. По словам аналитиков, рейтинг Шольца и его кабмина падает уже несколько месяцев по мере обострения энергетического кризиса, затронувшего Германию. Эксперты отмечают, что канцлер оказался в непростом положении внутри коалиции, которая из-за нарастающих проблем балансирует на грани раскола.

Работой Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ недовольны 62% жителей Германии, тогда как одобряют его деятельность лишь 25% немцев. Таковы результаты соцопроса, проведённого на минувшей неделе социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Более того, согласно исследованию, если бы сейчас прошли внеочередные выборы главы кабмина ФРГ, Шольц занял бы только третье место с 18% голосов, уступив представителю зелёных, вице-канцлеру Роберту Хабеку, которому симпатизируют 25% опрошенных, и главе оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу — он мог бы получить 19% поддержки.

Результаты исследования также показали, что, помимо популярности самого Шольца, продолжает падать и авторитет федерального правительства Германии. На сегодня работой кабинета министров удовлетворены только 27% респондентов, недовольны — 65%.

В материале Bild am Sonntag отмечается, что в начале октября в федеральной земле Нижняя Саксония пройдут выборы, которые имеют важное значение как для самого Шольца, так и для Социал-демократической партии Германии. По мнению журналистов, если однопартиец канцлера Штефан Вайль не сможет сохранить пост премьер-министра, положение СДПГ ещё больше осложнится.

В заложниках у кризиса

Стоит отметить, что рейтинги одобрения Шольца и социалистов, а также всего федерального правительства, по результатам различных соцопросов, продолжают снижаться на протяжении последних месяцев. Так, в апреле аналогичный опрос INSA по заказу Bild am Sonntag показал, что 49% респондентов не одобряют действия Шольца, а 38% довольны его работой на посту канцлера. Согласно результатам исследования, деятельность кабмина на тот момент не одобряли 55% немецких граждан против 35% тех, кто был удовлетворён результатами его работы.

Также по теме «Тенденция на фоне санкций против России»: почему рейтинг канцлера ФРГ Шольца установил антирекорд Почти половина жителей Германии недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого...

Ещё опрос такого рода, проведённый в начале марта, показывал, что 46% граждан Германии импонировала деятельность Шольца, а 39% негативно оценивали его как канцлера.

Политологи связывают снижение рейтингов Шольца, СДПГ и правящей коалиции в первую очередь с энергетическим кризисом в Европе, который усугубился после принятия Германией и другими странами ЕС санкций в отношении России.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС ввели против Москвы уже семь пакетов секторальных экономических рестрикций. Они в том числе включают в себя ограничения на российский нефтегазовый импорт.

В то же время правительство Германии признаёт, что санкции против энергетического сектора РФ оказывают непосредственное негативное влияние на жизнь рядовых граждан ФРГ. Члены правительства выступали с призывами сократить энергопотребление, реже принимать душ или ходить в сауну, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей. В частности, с такими заявлениями выступал министр экономики Роберт Хабек.

На фоне усугубляющихся проблем в энергетическом секторе некоторые немецкие политики призывают запустить газопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре 2021 года. Он не был запущен в коммерческую эксплуатацию, так как в феврале 2022 года новые коалиционные власти Германии остановили его сертификацию, а США ввели санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. Однако вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом открыть этот канал поставок топлива из-за критической ситуации в немецкой экономике.

В то же время сам Олаф Шольц, несмотря на энергетический кризис и недостаточную эффективность антироссийских санкций, заявил, что будет работать в направлении введения новых ограничительных мер против РФ.

Здание Рейхстага

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Патовая ситуация

Опрошенные RT эксперты считают, что снижению поддержки канцлера Шольца и федерального правительства Германии способствовал целый ряд факторов.

«Объективно его рейтинг сейчас действительно низкий. Это обусловлено, во-первых, не совсем правильным выбором партнёров для коалиции: профессиональные качества, например, деятелей из рядов зелёных — министра экономики Хабека и главы МИД Бербок, конечно, оставляют желать лучшего, и люди это понимают. Циничные заявления того же Хабека, что надо реже мыться и включать кондиционеры ради борьбы с Россией, не находят понимания и одобрения у большинства людей», — пояснил cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

В этой ситуации сам Шольц предпочитает хранить молчание или лавировать в принципиальных вопросах, в то время как действия немецкого правительства идут вразрез с интересами страны, заявил Камкин.

«Это видят многие. Также необходимо отметить, что Шольц изначально не был популярным политиком. Он выглядел относительно представительно только на фоне слабости своих конкурентов», — подчеркнул политолог.

Эксперт не исключает, что, если правительство и далее будет придерживаться нынешнего курса, это может привести к нарастанию протестных настроений в обществе.

«Нельзя исключать, что немцы могут начать устраивать уличные манифестации, выступая против политики правящей коалиции. Самый негативный вариант — это отставка Шольца. Вряд ли это произойдёт через импичмент, так как у правящей коалиции большинство в бундестаге. Но нельзя исключать добровольную отставку, если зимой произойдёт социальный взрыв, когда будет фактически провален отопительный cезон», — рассуждает аналитик.

С его точки зрения, германские промышленники и политики продолжат искать пути обхода антироссийских санкций и одновременно сохранения социальной стабильности.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер констатировал, что Шольц фактически оказался зажат между различными политическими группами внутри собственного правительства. Его действия не устраивают как тех, кто считает нынешнюю поддержку Украины и санкции против РФ недостаточными, так и политиков, которых больше беспокоит энергетическая безопасность Германии.

«Шольц не может занять позицию одной из сторон, потому что тогда это приведёт к расколу коалиции и он перестанет быть канцлером. Он находится в безвыходной ситуации, и это было ясно, ещё когда он только занял этот пост. Шольц как бы получил мандат главы государства, но права на проведение внятной политики у него нет. Он вынужден не только постоянно лавировать, но и ориентироваться и на партнёров, и на оппозицию, и на политическую элиту, и на отношения с Вашингтоном. Он совершенно несамостоятелен, и это рано или поздно должно было привести к падению рейтингов, потому что в таких жёстких рамках его полномочий ничего реального сделать нельзя», — сказал собеседник RT.

В то же время он напомнил, что граждане Германии имеют ограниченное влияние на политический курс страны.

«Немцам предлагают выбирать не из того, что они хотят, а из того, что хочет политическая элита. А она тщательно изображает, что альтернативой социал-демократам на левом фланге могут быть только проамериканские зелёные. Это показывает, что никакого выбора там никому не предлагают, а предлагают некие манипуляции, которые ведут только к смене действующих лиц на главной сцене», — заключил политолог.