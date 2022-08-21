Bild: большинство немцев недовольны работой Шольца и его правительства
Дела идут не очень хорошо, ни для «светофорной» правительственной коалиции, ни для её лидера Олафа Шольца лично, пишет немецкий таблоид Bild. Одиннадцать месяцев назад СДПГ с Шольцем выиграла выборы в Бундестаг, а восемь месяцев назад он стал канцлером Германии. С тех пор рейтинги популярности канцлера, его правительства и его партии падают.
Сейчас только 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, при этом 62% недовольны — это отрицательный рекорд за всё время его пребывания на посту, подчёркивает издание.
По заданию воскресного выпуска Bild институт изучения общественного мнения INSA опросил 1427 человек в период с 15 по 19 августа 2022 года. Респондентам задавали следующий вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись федеральные выборы, как бы вы проголосовали?»
Кроме того, 19 августа было опрошено 1002 человека. Вопросы, которые им задавали, были такими: «В целом — вы удовлетворены или не удовлетворены работой Олафа Шольца на посту федерального канцлера?» «В целом — вы удовлетворены или не удовлетворены работой нынешнего федерального правительства? И если бы у вас был выбор между Олафом Шольцем, Фридрихом Мерцем и Робертом Хабеком, кого бы вы скорее всего выбрали на прямых выборах федерального канцлера?»
Результаты опросов показали, что на прямых выборах федерального канцлера Шольц в данный момент занял бы только третье место. Согласно данным исследования, 25% выбрали бы федерального министра экономики Роберта Хабека от партии зелёных, 19% — лидера ХДС Фридриха Мерца и только 18% — Шольца.
Как отмечает Bild, решающее значение для Шольца будут иметь земельные выборы в Нижней Саксонии 9 октября. Если СДПГ потеряет своего премьер-министра Штефана Вайля, ситуация станет неуютной: тогда его воинственная партия больше не будет молчать.
«Светофорная» коалиция также всё заметнее теряет свою популярность: на данный момент правительством довольны 27% опрошенных, в то время как 65% недовольны.
Что касается СДПГ, после выборов в Бундестаг она опустилась с первого места на третье с 19%, уступив ХДС/ХСС (28%) и зелёным (21%). СвДП потеряла один пункт до 8%. Это означает, что совместно коалиция «Светофор» теперь набирает только 48%. Для сравнения, правительство ХДС/ХСС, зелёных и СвДП набрало бы 57% голосов.
Неизменными остаются позиции АдГ с 12% и левых с 5%. Доля других партий составляет 7%, сообщает немецкий таблоид Bild.
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