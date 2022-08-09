WT: две трети американцев не одобряют экономическую политику Байдена
Согласно новому опросу, более двух третей американцев считают, что экономика страны под руководством администрации президента Джо Байдена движется в неправильном направлении и ситуация продолжает ухудшаться. Такого мнения придерживаются около 69% респондентов, пишет The Washington Times.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 5 и 6 августа по инициативе ABC News, сообщается в статье. Среди опрошенных 29% были сторонниками демократов, 25% — республиканцев и ещё 40% выступали за независимых кандидатов. В целом в этом исследовании приняло участие 665 человек, поясняет The Washington Times.
Опрос также показал, что, кроме негативного отношения американцев к экономической ситуации в стране, лишь 37% респондентов одобряют политику Байдена в целом, в то время как 62% не одобряют. Это ещё одно статистическое подтверждение низкой популярности действующего президента, которого даже члены его собственной партии призывают не баллотироваться на второй срок, подчёркивается в статье.
Между тем в отчёте об уровне занятости в США, который опубликовало в прошлую пятницу федеральное Бюро статистики труда (BLS), сообщается, что в июле этого года в стране появилось около 528 тыс. дополнительных рабочих мест. При этом средний уровень безработицы снизился до 3,5%, говорится в статье.
Тем не менее в экономике США на протяжении двух кварталов подряд наблюдался отрицательный рост, что является официальным индикатором рецессии. Американские потребители также обеспокоены ростом своих расходов. Лишь 29% опрошенных заявили, что они одобряют меры, принимаемые Байденом для борьбы с инфляцией, которая находится сейчас на самом высоком уровне за последние 40 лет, пишет The Washington Times.
В то же время положительным моментом для демократов стал другой острый вопрос: проблема абортов, отмечается в статье. Почти половина респондентов (49%) заявили, что они поддержат на предстоящих ноябрьских промежуточных выборах такого кандидата, который будет выступать за легальный доступ к абортам. И только 27% опрошенных заявили, что станут сторонниками кандидата, обещающего ограничить аборты, сообщает The Washington Times.
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