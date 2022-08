WT: две трети американцев не одобряют экономическую политику Байдена

Подавляющее большинство американцев считает, что экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, и лишь 29% одобряют экономическую политику администрации Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, которые были опубликованы в воскресенье. При этом в экономике США на протяжении двух кварталов подряд был зафиксирован отрицательный рост, что является официальным индикатором рецессии, сообщает The Washington Times.

Согласно новому опросу, более двух третей американцев считают, что экономика страны под руководством администрации президента Джо Байдена движется в неправильном направлении и ситуация продолжает ухудшаться. Такого мнения придерживаются около 69% респондентов, пишет The Washington Times.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 5 и 6 августа по инициативе ABC News, сообщается в статье. Среди опрошенных 29% были сторонниками демократов, 25% — республиканцев и ещё 40% выступали за независимых кандидатов. В целом в этом исследовании приняло участие 665 человек, поясняет The Washington Times.



Опрос также показал, что, кроме негативного отношения американцев к экономической ситуации в стране, лишь 37% респондентов одобряют политику Байдена в целом, в то время как 62% не одобряют. Это ещё одно статистическое подтверждение низкой популярности действующего президента, которого даже члены его собственной партии призывают не баллотироваться на второй срок, подчёркивается в статье.



Между тем в отчёте об уровне занятости в США, который опубликовало в прошлую пятницу федеральное Бюро статистики труда (BLS), сообщается, что в июле этого года в стране появилось около 528 тыс. дополнительных рабочих мест. При этом средний уровень безработицы снизился до 3,5%, говорится в статье.



Тем не менее в экономике США на протяжении двух кварталов подряд наблюдался отрицательный рост, что является официальным индикатором рецессии. Американские потребители также обеспокоены ростом своих расходов. Лишь 29% опрошенных заявили, что они одобряют меры, принимаемые Байденом для борьбы с инфляцией, которая находится сейчас на самом высоком уровне за последние 40 лет, пишет The Washington Times.



В то же время положительным моментом для демократов стал другой острый вопрос: проблема абортов, отмечается в статье. Почти половина респондентов (49%) заявили, что они поддержат на предстоящих ноябрьских промежуточных выборах такого кандидата, который будет выступать за легальный доступ к абортам. И только 27% опрошенных заявили, что станут сторонниками кандидата, обещающего ограничить аборты, сообщает The Washington Times.