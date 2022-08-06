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Hill: почти 40% американцев вынуждены сократить повседневные траты для оплаты медуслуг

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Высокая инфляция вынуждает 38% американцев сокращать траты на вождение, оплату коммунальных услуг и продовольствие, чтобы покрыть медицинские расходы, приводит The Hill результаты опроса, проведённого институтом Гэллапа и некоммерческой организацией West Health. При этом 26% опрошенных стараются не обращаться за медпомощью и отказываются от рецептурных лекарств из-за высокой стоимости.
Hill: почти 40% американцев вынуждены сократить повседневные траты для оплаты медуслуг
AP

Высокая инфляция подтолкнула многих американцев ограничить свои повседневные траты, чтобы покрыть расходы на медицинское обслуживание, сообщает The Hill со ссылкой на новый опрос, проведённый институтом Гэллапа и некоммерческой организацией West Health, выступающей за снижение расходов на здравоохранение для пожилого населения. В исследовании, которое проходило со 2 по 16 июня, приняло участие 3001 человек. В том же месяце уровень инфляции в США достиг 40-летнего максимума в 9,1%, а инфляция в здравоохранении составила 4,5%.

Как рассказывает издание, 38% опрошенных (примерно 98 млн американцев) заявили, что в последние полгода сократили расходы на вождение, оплату коммунальных услуг и продовольствие, а также пропускали плановое лечение для оплаты медицинских счетов. Кроме того, они признались, что занимали деньги, чтобы покрыть расходы на здравоохранение. Ещё 26% респондентов указали, что из-за высокой стоимости старались не обращаться за медпомощью и отказывались от рецептурных лекарств. Семьи с более низким доходом, которые зарабатывают меньше $48 тыс. в год, чаще прибегали к финансовым компромиссам, в то же время 19% семей с годовым доходом в $180 тыс. или больше также указали на сокращение расходов. При этом женщины до 50 лет в целом больше склонны сокращать траты на услуги здравоохранения и лекарства, чем мужчины.
 
«Люди годами шли на компромиссы для оплаты медицинских услуг, — отмечает председатель West Health Тимоти А. Лэш в своём заявлении. — Инфляция только усугубила ситуацию, потому что люди также столкнулись с высокими ценами на газ, продукты питания и электричество». Лэш считает, что в отличие от расходов на газ, продовольствие и электричество, «у конгресса прямо сейчас есть возможность снизить цены на медицинские услуги, особенно на лекарства, отпускаемые по рецепту». Он отметил, что такой «закон находится на рассмотрении», — это закон Байдена о снижении инфляции, который позволит системе Medicare, обеспечивающей бесплатную медпомощь престарелым, договориться о снижении цен на некоторые рецептурные лекарства.
 
Почти 40% участников опроса заявили, что обеспокоены или крайне обеспокоены оплатой медицинских услуг в следующие полгода. Однако когда респондентов спросили, какие расходы, по их мнению, вырастут в ближайшие полгода, только 3% указали на расходы на здравоохранение, в то время как 43% назвали цены на бензин. Кроме того, большинство опрошенных независимо от расы, пола, дохода или политической принадлежности мало верят в то, что властям удастся замедлить рост стоимости медицинских услуг, пишет The Hill.
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