CNN: американцы получают товары в меньшем объёме из-за «шринкфляции»

Товары на полках американских супермаркетов уменьшаются в размерах и объёмах, хотя ценники при этом остаются прежними. В результате фактическая стоимость каждой единицы товара повышается — и этот процесс носит название «шринкфляция», рассказывает корреспондент CNN Элисон Косик. Таким способом американские производители пытаются компенсировать постоянно растущие затраты, незаметно перекладывая часть своих расходов на потребителей.

Итак, некоторые из вас уже наверняка заметили, что ваши любимые продукты уменьшаются в размерах. Это связано со всё более распространённой тенденцией, которую экономисты называют «шринкфляцией». С нами в студии сейчас корреспондент CNN Элисон Косик. Это ведь не очень приятная вещь!



ЭЛИСОН КОСИК, корреспондент CNN: Действительно, можно себе представить, Джон — что это за явление! На самом деле, я побеседовала с авторитетным экспертом по этому вопросу. Его зовут Хитендра Чатурведи, он профессор Аризонского государственного университета и специализируется на изучении цепочек снабжения.



Он сказал, что «шринкфляция» — это своего рода инфляция, которую компании не хотели бы демонстрировать потребителям. И это связано с одним ключевым принципом, на котором основывается существование каждой компании: они занимаются бизнесом не просто для того, чтобы зарабатывать деньги, но для того, чтобы получить ещё больше денег.



Итак, мы сейчас наблюдаем, как производители незаметно уменьшают размер или количество продукта, но при этом не снижают цену. Они делают это, потому что сталкиваются с более высокими затратами в таких сферах, как себестоимость производства и стоимость рабочей силы.

И дело в том, что они могут здесь выбрать один из трёх вариантов: они могут либо взять издержки на себя и уменьшить свою прибыль, защитив тем самым потребителя. Но не смешите, они же никогда так не сделают.



Также они могут переложить эти дополнительные расходы на потребителя, но при этом они рискуют тем, что потребитель переключится на другую продукцию. Итак, мы переходим к варианту номер три — «шринкфляция»: когда они сокращают количество продукции в упаковке или уменьшают размер, но при этом не снижают цену.



Где можно это заметить? Мы нашли некоторые товары. Вы видите здесь продукцию Charmin. И если внимательно присмотреться, то вы обнаружите, что размер каждого рулона сократился с 396 листов бумаги до 366 листов. И вы вряд ли об этом догадаетесь, поскольку сверху написано, что это «супер мега» упаковка.



А вот бумажные полотенца Sparkle: они убрали по шесть листов из каждого рулона, сократив количество со 116 до 110.



Жидкость Dawn для мытья посуды: здесь бутылка уменьшилась с семи до 6,5 унций. При этом обе эти бутылки в мае этого года стоили в CVS по 1,79 доллара, так что цена точно не снизилась.



А вот бутылка моего любимого напитка Gatorade, у неё как будто появилась «талия»: раньше её размер составлял 32 унции, а теперь — 28 унций. Но при этом они одинаковые по высоте, как видите.



Я попробовала связаться со всеми производителями этих продуктов, однако они мне не ответили — кроме компании PepsiCo, которая выпускает Gatorade. Там сказали, что бутылка на 28 унций, которую вы видите здесь, уже не новая. И что выпуск бутылок по 32 унции постепенно прекращается, а причина изменения формы в том, что так её удобнее держать в руке. При этом они заверили, что переход на новый дизайн не связан с какими-то экономическими условиями.



Дата выхода в эфир 19 июля 2022 года.