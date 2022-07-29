«Радуйтесь, что не голодаете!» — власти США посылают Зеленскому миллиарды, пока американцы стоят в очередях за продуктовыми наборами

Нагрузка на продуктовые банки в США в последние месяцы резко возросла, сообщает Fox News. В некоторых городах в очереди за бесплатным пайком от государства выстраиваются сотни семей, многие из них оказались в таком положении впервые. Тем временем власти делают вид, что ничего страшного не происходит: голода в стране сейчас нет, а значит, можно продолжать жертвовать интересами американцев в пользу климата и режима Зеленского, сетует телеведущий Такер Карлсон.

Но на что же похожа Америка? Ну, не знаю… Заглянем в ваш местный продуктовый банк. Весьма вероятно, что он перегружен работой. В Бойсе, штат Айдахо, к примеру, Meridian Food Bank сообщает, что только за последний год число его ежемесячных клиентов повысилось с 2800 до 4200 человек.



О таком же повышении отчитался другой близлежащий продуктовый банк, Care House Food Bank. Официальный представитель Care House рассказал местной новостной станции, цитирую: «Выясняется, что, когда аренда жилья и бензин дорожают, первой ест аренда, вторым — бензин. Так что у семьи остаётся очень мало денег, чтобы купить себе еду».



Как звучит! Скажите, это похоже на богатую, процветающую страну, которая может себе позволить передать свою энергосистему под контроль Китая? Нет.



Такая же история по всей стране. Аллентаун, штат Пенсильвания. Allentown Area Ecumenical Food Bank сообщает о резком росте числа семей, нуждающихся в еде. И это в стране, которая является крупнейшим в мире производителем продуктов питания? Да, это наша страна. Тем не менее директор продуктового банка заявила местной новостной станции, цитирую: «С октября число семей, которые мы обслуживаем каждый месяц, утроилось».



Она добавила, что из 1800 семей, которые она обслужила в этом месяце, 300 обращались за помощью впервые. Это не многолетние клиенты продуктового банка! Но теперь им пришлось стать клиентами, потому что экономика — простите за выражение — в рецессии.



Как сообщает AP, в этом месяце в Финиксе перед зданием St. Mary's Food Bank выстраивались сотни семей. Очередь растянулась на целый квартал. Главный раздаточный пункт продуктового банка в прошлом месяце всего за одну неделю обслужил 4271 семью! Это на 78 процентов превышает прошлогодний показатель!



Вот что пишет AP, цитирую: «Более 900 семей выстраиваются у раздаточного пункта каждый будний день за государственным продуктовым набором первой необходимости. В набор входят такие продукты, как консервированная фасоль, арахисовое масло и рис».



Это же очередь неимущих за едой! В Соединённых Штатах Америки! NBC рассказывал вам об этом в вечерних новостях? Вряд ли. А ведь такое повсюду!



Похожие цифры озвучивает Alameda Food Bank в Калифорнии. В январе в типичную пятницу они обслуживали 890 домохозяйств — в прошлом месяце этот показатель уже превышал 1400.



В Центральной Флориде Second Harvest Food Bank, снабжающий около 500 партнёрских организаций в регионе, заявляет, что число людей, обращающихся за едой — не за путёвкой на Антигуа и не за новым автомобилем Tesla, а за едой, чтобы выжить! — в прошлом месяце выросло на 25 процентов!



Раньше продуктовый банк раздавал 150 тысяч порций еды в день, теперь уже четверть миллиона, и это число только растёт! Причиной директор продуктового банка называет инфляцию. Конечно же! Цитирую: «Выставлять у дверей миллионы фунтов еды каждую неделю, каждый месяц — довольно дорого». Он сказал это местным СМИ.



А что же Белый дом — он это вообще замечает? Там знают о происходящем? Кто может сказать, что они знают… Но им уж точно всё равно. Об этом они заявляют вслух.



Главный экономический советник Джо Байдена, Брайан Диз, уверяет вас, что это всё неважно. Вас беспокоит инфляция? (Смех.) Американцы легко находят еду, говорит Брайан Диз. Послушаем.



БРАЙАН ДИЗ, директор Национального экономического совета США: В том, что касается нашей возможности сосредоточиться на борьбе с инфляцией, Соединённые Штаты в более сильной позиции, чем практически любая другая страна. Например, вы знаете, в плане продовольствия мы нетто-экспортёр сельхозпродукции. Конечно же, американцы очень страдают от высоких цен, но это, скажем так, иная картина, чем в некоторых местах, где людям, например, грозит голод.



(Смех.) Умерь свои ожидания, Америка! Слышите звук? Это футбольные ворота передвинули с места на место! Быстро мы перешли от «Построим заново лучше прежнего» к «Эй, по крайней мере, вы не умираете от истощения!» (Смех.) «По крайней мере, у нас нет голода!»



Погоди-ка! Секундочку, приятель! Года полтора назад у нас, в Америке, самолёты вылетали вовремя, людей не убивали каждый день в метро, на улицах не было грязи, граффити и наркоманов, а народ не волновался, хватит ли ему еды. Такие у нас были ожидания, свойственные стране первого мира, — что летом, например, мы не останемся без электричества.



О, но ведь голода-то нет! «Просто радуйтесь, что не голодаете, и вносите свой вклад, — говорят нам они, — вклад в наше спасение от климатического кризиса». От которого почему-то не страдает недвижимость на берегу океана в Малибу или Мартас-Винъярд.



Но дело не только в климатическом кризисе. Надо ещё и спасать демократию на Украине! Это гораздо важнее, чем инфляция и ваше глупое беспокойство за экономику.



Буквально на днях президент Украины Зеленский — человек, которого вам расписывают как нового Джорджа Вашингтона, — решил: «Знаете что, мне уже не нужно притворяться, будто мне есть дело до Соединённых Штатов! Я считаю американцев нелепыми перекормленными декадентами, и я их презираю!»



Итак, его спросили: «Погодите-ка, может ли Америка позволить себе посылать 60 миллиардов долларов в вашу коррумпированную автократию, чтобы вы могли проводить эффектные фотосессии для обложки Vogue?» «Ну конечно!» — ответил Зеленский. Цитируем: «Инфляция? Кто вообще думает об инфляции? Мы сражаемся за абсолютные общие ценности!»



Что? Чьи ценности? У нас нет ничего общего с тобой, приятель! Ты управляешь маленькой коррумпированной страной в Восточной Европе. А мы имеем право беспокоиться за нашу собственную страну!



Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.