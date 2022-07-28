«Мы ведём себя как избалованная сверхдержава» — американский офицер осудил попытки США навязать свою волю остальному миру
СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Мы ведём себя как избалованная сверхдержава. Мы требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Я имею в виду мантру про основанный на правилах международный порядок, которую повторяют сменяющие друг друга президентские администрации в США. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку.
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