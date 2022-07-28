«Мы ведём себя как избалованная сверхдержава» — американский офицер осудил попытки США навязать свою волю остальному миру

В основе украинского конфликта находится стремление американских властей заставить остальные страны «плясать под свою дудку», заявил в интервью каналу Judging Freedom отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, своей политикой Вашингтон не только наносит экономический ущерб Европе, но и создаёт предпосылки для глобального голода.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Мы ведём себя как избалованная сверхдержава. Мы требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Я имею в виду мантру про основанный на правилах международный порядок, которую повторяют сменяющие друг друга президентские администрации в США. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку.

Я горжусь тем, что я американец. Я считаю, что нам есть что предложить миру. Я считаю, что мы обладаем лидерскими качествами, которые, как вы знаете, могут быть использованы с большим успехом в мире. Но я также понимаю, что мир населяют не только американцы, но и другие люди, которые имеют свои собственные суверенные интересы и права.

И кто мы такие, чтобы диктовать им, как жить? И тем не менее именно этим мы занимаемся на Украине. Это проявление того, как мы пытаемся навязать свою волю не только Украине, не только России, но и Европе в целом.

Поймите, украинский конфликт — это региональный конфликт. Он не ограничивается только Украиной и Россией. Теперь это опосредованный конфликт между Европой, Соединёнными Штатами и Россией. И негативный эффект этого конфликта ощущается за пределами Украины.

Экономический ущерб чувствует не только Европа, которая платит высокую цену. Из-за нехватки продовольствия и невозможности доставки удобрений речь идёт о потенциальном глобальном голоде. Джо Байден хотелось бы заявить, что виноват Путин. Это не так. Виноват Джо Байден.

Дата выхода в эфир 27 июля 2022 года.