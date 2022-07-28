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Tagesspiegel: украинский кризис внёс ещё больше разобщённости в немецкое общество

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский кризис стал одной из самых спорных тем в немецком обществе наряду с пандемией и миграцией, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на результаты соцопросов. Кроме того, заметная разница существует во мнении между западными и восточными немцами: в частности, многие жители восточных немецких земель считают, что правительство ФРГ делает «слишком много» для поддержки Украины.
Tagesspiegel: украинский кризис внёс ещё больше разобщённости в немецкое общество
AP

Большинство граждан Германии считают, что немецкое общество разобщено по многим вопросам, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на результаты опросов. Согласно исследованию института демоскопии Алленсбаха, лишь 17% немцев считают, что в немецком обществе царит широкий консенсус.

В то же время 78% опрошенных считают, что наиболее противоречивой темой является политика в отношении пандемии коронавируса, пишет Der Tagesspiegel. Двумя другими самыми спорными, по мнению немцев, темами стали миграция (65%) и поддержка Украины в конфликте с Россией (56%).
 
Также наблюдается разница во взглядах между жителями западной и восточной Германии, отмечает Der Tagesspiegel. В частности, 26% западных немцев считают, что живут в толерантном обществе, в то время как среди восточных немцев этот показатель составляет лишь 9%. Кроме того, наблюдается сильное различие во взглядах западных и восточных немцев на украинский кризис.
 
Согласно исследованию института исследования общественного мнения Forsa, 34% восточных немцев считают, что правительство ФРГ делает «слишком много» для поддержки Украины. Среди западных немцев такого же мнения придерживаются только 18% опрошенных. В то же время более половины (от 54% до 61%) западных немцев поддерживают идею поставки на Украину тяжёлых вооружений: для восточных немцев этот показатель значительно ниже — 32%. 
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