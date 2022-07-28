Tagesspiegel: украинский кризис внёс ещё больше разобщённости в немецкое общество

Украинский кризис стал одной из самых спорных тем в немецком обществе наряду с пандемией и миграцией, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на результаты соцопросов. Кроме того, заметная разница существует во мнении между западными и восточными немцами: в частности, многие жители восточных немецких земель считают, что правительство ФРГ делает «слишком много» для поддержки Украины.
Большинство граждан Германии считают, что немецкое общество разобщено по многим вопросам, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на результаты опросов. Согласно исследованию института демоскопии Алленсбаха, лишь 17% немцев считают, что в немецком обществе царит широкий консенсус.
В то же время 78% опрошенных считают, что наиболее противоречивой темой является политика в отношении пандемии коронавируса, пишет Der Tagesspiegel. Двумя другими самыми спорными, по мнению немцев, темами стали миграция (65%) и поддержка Украины в конфликте с Россией (56%).
Также наблюдается разница во взглядах между жителями западной и восточной Германии, отмечает Der Tagesspiegel. В частности, 26% западных немцев считают, что живут в толерантном обществе, в то время как среди восточных немцев этот показатель составляет лишь 9%. Кроме того, наблюдается сильное различие во взглядах западных и восточных немцев на украинский кризис.
Согласно исследованию института исследования общественного мнения Forsa, 34% восточных немцев считают, что правительство ФРГ делает «слишком много» для поддержки Украины. Среди западных немцев такого же мнения придерживаются только 18% опрошенных. В то же время более половины (от 54% до 61%) западных немцев поддерживают идею поставки на Украину тяжёлых вооружений: для восточных немцев этот показатель значительно ниже — 32%.
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