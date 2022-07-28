Fox News: Украина фактически на содержании у США, но Зеленский презирает американцев

Украинская армия и госаппарат фактически на содержании у США, однако Владимир Зеленский в очередном интервью продемонстрировал полное пренебрежение интересами американских налогоплательщиков, страдающих от высокой инфляции, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Гость телеканала, основатель CD Media Л. Тодд Вуд убеждён: элита Украины и США наживается на вооружённом конфликте.

На самом деле есть только одна идея, с которой согласны практически все в Вашингтоне: наши границы не имеют вообще никакого значения, а границы Украины священны, поэтому правительству Украины, авторитарному правительству Украины, нужно отправлять десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, причём немедленно — хватит жаловаться! — и, кстати, неопределённо долго. Вечно! С этим согласны обе партии в Вашингтоне. У нашей страны нет более важных приоритетов!



Но каждый опрос показывает, что на самом деле американцы не считают это проблемой номер один. Реальные американцы считают проблемой номер один инфляцию. Итак, вчера президенту Украины Зеленскому задали вопрос о нашей инфляции, вызванной тем, что мы финансируем его страну. Вот что он ответил, цитирую: «Инфляция — ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны». Правда, что ли? Для вас, господин Зеленский, может быть, и вторичны. Но для американцев они, скажем так, имеют значение. Потому что страны у нас разные. Почему бы вам не править своей, а нам своей?



Итак, украинские руководители уже даже не скрывают, что относятся к нам с полным презрением, им нужны только наши деньги. Соединённые Штаты их ничуточки не волнуют. Это не солидарность демократических государств! Это афёра!



Каждые две недели, если вы заметили, Зеленский появлялся на публике с американскими политиками, которые были у него под рукой. Он опять обнимался с (сенатором США. — ИноТВ) Линдси Грэмом. Довольно странно, что он как будто бы никогда не беспокоится за свою безопасность, а ведь там идут боевые действия! Он встретился с кучей голливудских знаменитостей. Вот он с Беном Стиллером.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент США: Здравствуйте! Рад вас видеть!



БЕН СТИЛЛЕР, актёр: Очень рад вас видеть! Спасибо, что нашли время…



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Добро пожаловать… Мы очень хорошо вас знаем!



БЕН СТИЛЛЕР: Для меня это большая честь… Рад вас видеть. Это действительно чудесно. Вы мой герой…



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Ой, нет!



БЕН СТИЛЛЕР: …потому что вы бросили замечательную актёрскую карьеру ради этого.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Не такую замечательную, как ваша!



(Смеются.)



БЕН СТИЛЛЕР: Нет, но весьма замечательную. Но то, что вы сделали, сплотив страну и… знаете, для всего мира… Это действительно вдохновляет!



Ага. Вы настоящий герой!



На этой неделе (фотограф. — ИноТВ) Энни Лейбовец снимала Зеленского для журнала Vogue. Поистине он — украинский Бето О’Рурк! Вот реальное видео, выложенное Vogue в Instagram*. Взгляните!



Всё это довольно оскорбительно для тысяч погибших украинцев и для американских налогоплательщиков, на чьи деньги это делается. Но Украине это сходит с рук, потому что при соучастии американских СМИ она с первого дня вела яростную информационную войну. Они лгали про «Призрак Киева», лгали про остров, где военные послали военный корабль на... Они продолжают лгать. Знаете, они могут лгать, сколько хотят, но почему мы по-прежнему это финансируем?!



Сегодня с нами Тодд Вуд — основатель CD Media. Раньше он был лётчиком и участвовал в специальных операциях. Большое спасибо, что нашли для нас время, Тодд. Итак, в какой-то момент, когда президент Украины… Повторюсь, ему позволительно беспокоиться о своей стране, но и нам позволительно беспокоиться о нашей! И когда мы финансируем не только его войну, но и его госаппарат… Мы даже не знаем, куда деваются деньги, очевидно, что многое разворовывается. И когда он словно показывает средний палец американским налогоплательщикам, заявляя: «Ваше глупое беспокойство из-за инфляции ничего не значит!» — каким же надо быть мазохистом, чтобы продолжать посылать ему деньги?!



Л. ТОДД ВУД, основатель CDMedia: Послушайте… Спасибо, что снова пригласили, Такер, это большая честь. В прошлый раз мы говорили, насколько Украина коррумпирована. Со многими из этих олигархов я встречался, они преданны только себе, своей власти и богатству. У них нет никакой преданности украинскому народу. Примерно как наш собственный класс олигархов сейчас.



Итак, это, как вы отметили, огромная афёра. Понимаете, я знаю, что все деньги, которые мы туда направляем, попадают не туда, куда должны. Недавнее крушение украинского грузового самолёта в Греции — экипаж состоял из восьми украинцев, все они погибли, потому что самолёт был нагружен взрывчатыми веществами и оружием… Говорилось, что он летел из Сербии в Бангладеш, но мне в это крайне трудно поверить.



Я думаю, происходит вот что: оружие продают, и всё это большая афёра олигархов, оборонных подрядчиков в США, или, может быть, Байден куда-то отправляет оружие, я не знаю. Но, уж конечно, эти деньги идут не туда, куда мы думаем!



Не понимаю, как ответственный человек может отправлять продвинутые системы вооружений на миллиарды долларов в зону боевых действий и даже не пытаться отслеживать их дальнейшую судьбу!



Л. ТОДД ВУД: Конечно. Это огромная проблема. Как я уже говорил в вашей программе, это «безопасное пространство» для преступников, которые могут делать что хотят. Они не желают никакой ответственности, и они либо зашли слишком далеко…



Потому что сейчас они проигрывают в этом вооружённом конфликте и неважно, сколько оружия мы им посылаем. Если только мы не отправим туда американские войска, Украина, я считаю, не сможет достигнуть в этом конфликте такого результата, который мы могли бы считать победой. По-моему, необходимо немедленное дипломатическое урегулирование, потому что украинский народ страдает.



Но либо они зашли слишком далеко и теперь получают от Российской Федерации массированный отпор, либо они хотят, чтобы на Украине были боевые действия. Чего я и боюсь. Вот почему нам нужны зрелые руководители в Белом доме.



Да! Однако все в Вашингтоне купились на это! Прямо как на миф о Джордже Флойде и на всю ложь о COVID!



Л. ТОДД ВУД: Да.



Похоже, это самые тупые люди, которые когда-либо управляли государством!



Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.





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