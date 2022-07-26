«Невероятная наглость!» — Гринвальд отреагировал на опубликованный Украиной список «российских пропагандистов» в Америке

Президент Украины Владимир Зеленский затыкает рот несогласным в собственной стране, а теперь решил, что вправе вводить цензуру в США, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Киев опубликовал чёрный список американцев, якобы распространяющих российскую пропаганду. Один из фигурантов списка, независимый журналист Гленн Гринвальд, подчëркивает в интервью Fox News, что Украина требует от Запада бесконечных потоков денег и оружия и при этом пытается диктовать западной общественности, что можно обсуждать, а что нельзя.

Зачем вообще мы всем этим занимаемся? Ну, как неоднократно уверял нас Джо Байден, когда пытался изображать из себя Уинстона Черчилля, мы делаем это, чтобы защитить демократию! Но, конечно же, ирония в том, что Украина не демократия, в ней никак нельзя распознать демократию. Украинские власти запретили СМИ, которые к ним враждебны. Они также закрыли оппозиционные партии и арестовали главного оппозиционного лидера. И это демократия?



И, поскольку мы всё это позволяли, — кстати, всё это делалось на наши деньги, — теперь украинские власти решили, что могут вводить цензуру в нашей стране! Украинское правительство опубликовало чёрный список так называемых российских пропагандистов — американцев! В этом списке сенатор от Кентукки Рэнд Пол, Тулси Габбард, которая служит в Вооружённых силах США, Гленн Гринвальд и многие другие.



Итак, мы решили поговорить с некоторыми из них. Начнём прямо сегодня. Гленн Гринвальд — независимый журналист, он публикуется, помимо прочего, на Substack. Большое спасибо, что нашли для нас время, Гленн. Итак, украинское правительство — светоч демократии! — внесло вас в чёрный список. Расскажите нам, как это возможно.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Я думал, президент Зеленский занят боевыми действиями, но, по-видимому, у него много свободного времени, чтобы смотреть шоу MorningJoe, где они целыми часами сидят и называют всех, кого хотят дискредитировать, агентами Кремля — и учат этому американских либералов.



Знаете, над этим легко смеяться, но на самом деле это просто возмутительно, Такер. У украинцев конфликт с соседней страной, Россией, они совершенно вольны проводить любую военную стратегию, какую захотят…



Да, согласен.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: …они могут воевать с Россией хоть десять лет, если сочтут нужным. Но это не то, чем они занимаются. Они умоляют и в каком-то смысле требуют, чтобы другие страны, включая мою, Соединённые Штаты, снабжали их оружием и деньгами, по-видимому, бесконечно. Это значит, что мы не только имеем право, но и обязаны сделать это предметом дискуссий, задаваться вопросом о том, соответствует ли это интересам американского народа.



Зеленский, по сути, пытается экспортировать притеснения, которые он инициировал в собственной стране, к нам в Соединённые Штаты, пресекая дискуссии и обвиняя тех из нас, кто задаёт вопросы, в том, что мы агенты Кремля или российские пропагандисты. Какая невероятная наглость! Ведь в то же самое время он требует, чтобы мы передали ему все наши деньги и оружие!



И этого человека Джордж Буш — младший назвал Джорджем Вашингтоном нашей эпохи! Я почему-то не слышал, чтобы кто-либо в Вашингтоне сказал об этом хоть слово!



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Да. С самого начала — и вы, Такер, знаете об этом не хуже других — были предприняты очень согласованные усилия, чтобы устранить какое-либо пространство для вопросов. Всех, кто, как Тулси Габбард, задавался вопросом о том, не следовало ли нам сделать больше для предотвращения вооружённого конфликта дипломатическим путём, или о том, следует ли нам рисковать своими деньгами и подвергаться риску обмена ядерными ударами с Россией из-за оспариваемых границ Украины, называли агентом Кремля, агентом России. Вот стратегия, которую они используют, чтобы лишить нас в Соединённых Штатах свободных дебатов касательно роли нашего государства в этом вооружённом конфликте.



Именно! Во имя демократии они всё это пресекают! Большое спасибо, Гленн Гринвальд.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер!



Дата выхода в эфир 25 июля 2022 года.