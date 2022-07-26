«Невероятная наглость!» — Гринвальд отреагировал на опубликованный Украиной список «российских пропагандистов» в Америке
И, поскольку мы всё это позволяли, — кстати, всё это делалось на наши деньги, — теперь украинские власти решили, что могут вводить цензуру в нашей стране! Украинское правительство опубликовало чёрный список так называемых российских пропагандистов — американцев! В этом списке сенатор от Кентукки Рэнд Пол, Тулси Габбард, которая служит в Вооружённых силах США, Гленн Гринвальд и многие другие.
Итак, мы решили поговорить с некоторыми из них. Начнём прямо сегодня. Гленн Гринвальд — независимый журналист, он публикуется, помимо прочего, на Substack. Большое спасибо, что нашли для нас время, Гленн. Итак, украинское правительство — светоч демократии! — внесло вас в чёрный список. Расскажите нам, как это возможно.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Я думал, президент Зеленский занят боевыми действиями, но, по-видимому, у него много свободного времени, чтобы смотреть шоу MorningJoe, где они целыми часами сидят и называют всех, кого хотят дискредитировать, агентами Кремля — и учат этому американских либералов.
Знаете, над этим легко смеяться, но на самом деле это просто возмутительно, Такер. У украинцев конфликт с соседней страной, Россией, они совершенно вольны проводить любую военную стратегию, какую захотят…
Да, согласен.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: …они могут воевать с Россией хоть десять лет, если сочтут нужным. Но это не то, чем они занимаются. Они умоляют и в каком-то смысле требуют, чтобы другие страны, включая мою, Соединённые Штаты, снабжали их оружием и деньгами, по-видимому, бесконечно. Это значит, что мы не только имеем право, но и обязаны сделать это предметом дискуссий, задаваться вопросом о том, соответствует ли это интересам американского народа.
Зеленский, по сути, пытается экспортировать притеснения, которые он инициировал в собственной стране, к нам в Соединённые Штаты, пресекая дискуссии и обвиняя тех из нас, кто задаёт вопросы, в том, что мы агенты Кремля или российские пропагандисты. Какая невероятная наглость! Ведь в то же самое время он требует, чтобы мы передали ему все наши деньги и оружие!
И этого человека Джордж Буш — младший назвал Джорджем Вашингтоном нашей эпохи! Я почему-то не слышал, чтобы кто-либо в Вашингтоне сказал об этом хоть слово!
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Да. С самого начала — и вы, Такер, знаете об этом не хуже других — были предприняты очень согласованные усилия, чтобы устранить какое-либо пространство для вопросов. Всех, кто, как Тулси Габбард, задавался вопросом о том, не следовало ли нам сделать больше для предотвращения вооружённого конфликта дипломатическим путём, или о том, следует ли нам рисковать своими деньгами и подвергаться риску обмена ядерными ударами с Россией из-за оспариваемых границ Украины, называли агентом Кремля, агентом России. Вот стратегия, которую они используют, чтобы лишить нас в Соединённых Штатах свободных дебатов касательно роли нашего государства в этом вооружённом конфликте.
Именно! Во имя демократии они всё это пресекают! Большое спасибо, Гленн Гринвальд.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер!
Дата выхода в эфир 25 июля 2022 года.
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