Junge Welt: немецкую журналистку подвергли уголовному преследованию за альтернативную позицию по Украине

Немецкая прокуратура начала уголовное расследование против блогера Алины Липп за её позицию по Украине, сообщает junge Welt. Властям не понравилось, что она открыто поддерживает спецоперацию России на Украине. Политики, бюрократы и большинство СМИ в Германии, в том числе и крупных, сформировали «ядовитый симбиоз» с целью не только дискредитировать и дискриминировать всех, кто выходит за рамки официальной позиции по Украине, но и объявить их преступниками, объясняет немецкое издание.

Мы живём «в лучшей Германии, которая когда-либо существовала», заявил как-то президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, напоминает junge Welt. Но недавно произошло то, что не только противоречит его словам, но и напоминает события, изложенные в романе британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». Центральное ведомство при прокуратуре города Гёттинген, занимающееся преступлениями на почве ненависти, начало уголовное расследование в отношении немецкого блогера Алины Липп. Её обвиняют в публикации призывов поддержать специальную операцию России на Украине, что является преступлением, состав которого предусмотрен статьёй 13 в кодексе международного уголовного права. По имеющейся информации, прокуратура также наложила арест на её деньги, с помощью которых она якобы финансирует противозаконную деятельность.

Алина Липп в прошлом была муниципальным политиком от партии зелёных, а теперь активно освещает в социальных сетях события в Донбассе, где сама и находится, поясняет издание. «Так что же такого Липп сказала или написала, что взволновало прокуратуру?» — задаётся вопросом junge Welt. Следователи из Гёттингена приводят два «показательных» примера. 24 февраля она с радостью написала у себя в Telegram: «Денацификация началась». А в одном из видео от 12 марта сказала, что российские войска спасают восток Украины от геноцида.

Разве этого достаточно, чтобы, как пишут в прокуратуре, «нагнетать обстановку в Германии» и «подрывать сплочённость общества», недоумевает junge Welt. Следователи в Гёттингене, по-видимому, считают, что достаточно. Немаловажным фактором, по-видимому, послужило и то, что с прошлого года Липп живёт в Донецке и публикует свои материалы в мессенджере Telegram, неподконтрольном немецким властям. Там у неё 150 тыс. подписчиков.

Политики, бюрократы и большинство — в том числе и крупных — СМИ в Германии, по-видимому, сформировали «ядовитый симбиоз» с целью не только дискредитировать и дискриминировать всех, кто выходит за рамки официальной позиции по Украине, но и объявить их преступниками. Средств к существованию прокуратура Липп уже лишила, и, как мы видим, немецких журналистов это особо не возмутило. Слишком многие, видимо, уже привыкли к боевому термину «преступления на почве ненависти», хотя на самом деле коллеги по работе в СМИ должны в своих колонках «рвать на части» этот неологизм. Но большинство из них предпочитают показывать на Липп пальцем и кричать: «Забросайте её камнями!» В Германии действует принцип: кто не с «нами», тот против «нас», заключает издание.