Press TV: МВФ признал успехи России в сопротивлении «санкционному шторму»

Москве удалось справиться с западными ограничениями гораздо лучше, чем ожидалось. Об этом говорится в новом отчёте Международного валютного фонда. По словам представителей организации, Россия смогла избежать серьёзного экономического спада благодаря оперативным действиям руководства и повышению цен на энергоносители, сообщает Press TV.
Несмотря на западные санкции, экономика России «чувствует себя лучше, чем ожидалось». Такие выводы содержатся в новом отчёте Международного валютного фонда, сообщает Press TV.
С началом спецоперации на Украине США и их союзники ввели ограничения против Москвы, чтобы отрезать её от глобальной финансовой системы. Тем не менее, судя по свежему прогнозу МВФ, российской экономике удаётся выдерживать этот «санкционный шторм», отмечает телеканал.
По словам главного экономиста фонда Пьер-Оливье Гуринши, страна избежала серьёзного спада благодаря тому, что «Центробанк и российские политики смогли предотвратить банковскую панику или финансовый крах, когда санкции были впервые введены». В качестве ещё одной причины он назвал повышение цен на топливо, которое принесло Москве «огромную прибыль».
В то же время, согласно отчёту МВФ, Европа несёт на себе основную тяжесть последствий санкций, учитывая её энергетическую зависимость от России. Более того, ситуация может резко ухудшиться, если Москва прекратит экспорт газа в Европу.
Международная организация также предположила, что у США есть лишь слабая надежда избежать спада, учитывая множество рисков, с которыми они сталкиваются. Гуринша предупредил, что даже «небольшой шок» может вызвать рецессию в американской экономике.
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