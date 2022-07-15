СТРАНА: в МВФ ожидают, что Украина продолжит выплачивать свои долги фонду

13:34
Песков назвал заявления премьеров Италии и Британии об отставке внутренним делом стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают вопросы отставок премьеров внутренним делом этих европейских стран.
13:33
CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на решение об отстранении от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских клубов от международных турниров.
13:28
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, прошёл ли глава государства Владимир Путин ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:19
Песков: Путин быстро назначит Мантурова вице-премьером в случае одобрения Госдумы
Российский президент Владимир Путин может быстро назначить Дениса Мантурова вице-премьером — министром промышленности и торговли России в случае одобрения его кандидатуры Госдумой.
13:18
В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего клуба Козлова
В московском «Спартаке» выразили свои соболезнования родным и близким бывшего футболиста красно-белых Александра Козлова.
13:17
Мантуров прогнозирует падение продаж и производства автомобилей в России в 2022 году
Продажи и производство автомобилей в России в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
13:16
Донецкий «Шахтёр» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве
Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что команда будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 в Варшаве, на стадионе «Легии».
13:10
СЭ: стала известна причина смерти экс-нападающего «Спартака» Козлова
Стала известна причина смерти бывшего нападающего московского «Спартака» Александра Козлова.
13:09
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о наличии сценария защиты 150 тысяч венгров в Закарпатье
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.
13:08
Путин 15 июля проведёт оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин 15 июля проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
12:59
Умер бывший футболист «Спартака» Козлов
В возрасте 29 лет скончался бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов.
12:58
Федотов — об уходе Березуцкого из ЦСКА: тяжело быть главным тренером, а потом стать помощником
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему Алексей Березуцкий не остался в тренерском штабе армейского клуба.
12:53
МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселёва
Журналист и медиаменеджер Евгений Киселёв* объявлен в розыск.
12:52
В УрФО назвали тройку регионов — лидеров по турпотоку в 2022 году
Уральский федеральный округ (УрФО) принял порядка 3 млн путешественников за пять месяцев 2022 года.
12:49
Аналитик Деев дал прогноз по ситуации на валютном рынке
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время.
12:47
Стоматолог Никитина рассказала, как правильно ухаживать за зубами
Стоматолог Ирина Никитина рассказала, что является главным в вопросе ухода за зубами.
12:45
Минобороны сообщило об уничтожении порядка 300 боевиков «Правого сектора» в Артёмовске
Воздушно-космические силы России нанесли точечные удары по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор»* в Артёмовске (ДНР) .
12:45
В «Торпедо» сообщили, что Смольников близок к подписанию контракта с клубом
Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин объявил, что клуб близок к подписанию контракта с защитником Игорем Смольниковым.
12:44
В Москве открылась выставка по случаю 90-летия со дня рождения Евгения Евтушенко
В столичном Музее современной истории России (ГЦМСИР) открылась выставка «Евтушенко. Роман с жизнью», приуроченная к 90-летию со дня рождения поэта. На выставке представят собрание живописи, фотографии, графики и скульптуры из личной коллекции Евтушенко.
12:41
Федотов рассказал, почему выбрал ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему среди всех вариантов для продолжения карьеры выбрал армейский клуб.
12:41
В Туве выпал снег
В Республике Тыва, где долгое время стояла засуха, выпал снег.
12:37
В ЛНР заявили, что подразделения ВС Украины бегут из Северска под Славянск и Краматорск
Подразделения Вооружённых сил Украины, отступая из Северска (ДНР), бегут в населённые пункты под Славянском и Краматорском.
12:35
Бышовец не считает победы в РПЛ показателем состоятельности Семака как тренера
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что именно является показателем состоятельности Сергея Семака как наставника «Зенита».
12:34
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
12:32
Минобороны: ВС России уничтожили в Харькове до 200 националистов
Российские войска уничтожили в Харькове до 200 националистов в результате нанесённых высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины и нацформирования «Кракен».
12:31
Омбудсмен ДНР: умерший британский наёмник руководил боевыми операциями
Умерший британский наёмник Пол Ури, ранее захваченный в плен, руководил боевыми операциями.
12:30
Экс-тренер сборной России: «Зенит» защищён от двойных стандартов и судейских ошибок
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
12:27
Грузинский теннисист Басилашвили опроверг информацию об участии в договорных матчах
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили отреагировал на сообщения об участии в договорных матчах.
12:27
ВС России уничтожили участников совещания ВВС Украины при ударе по Дому офицеров в Виннице
Министерство обороны России сообщило, что 14 июля был нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного Дома офицеров в Виннице, в результате чего были уничтожены участники совещания с командованием Военно-воздушных сил Украины.
12:21
Болельщики «Ахмата» не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что фанаты грозненского клуба не будут бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
12:15
Федотов — об уходе Эджуке: ничего не обещайте, чтобы потом не иметь бледный вид
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе нападающего Чидеры Эджуке из столичного клуба.
12:13
Психотерапевт Салынцев рассказал об особенностях световой депрессии
Доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.
12:12
Омбудсмен ДНР: британский наёмник Пол Ури умер в плену из-за хронических болезней
Британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических болезней 10 июля.
12:06
Названы самые популярные модели грузового транспорта с пробегом в России
Эксперты сервиса «Авито Авто» рассказали, какие машины в сегменте грузового транспорта и лёгких коммерческих автомобилей с пробегом стали самыми популярными в России (за шесть месяцев 2022 года).
12:05
Рязанцев: будет интересно посмотреть на вторую попытку Непомнящего в матче с Карлсеном
Российский гроссмейстер Александр Рязанцев признался, что предпочёл бы посмотреть чемпионский матч между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.
12:01
Reuters: ЕС примет поправки к санкциям против России для решения проблем с продовольствием
ЕС примет в пятницу, 15 июля, новые санкции против России, а также поправки к ранее введённым ограничениям для предотвращения нехватки продовольствия.
12:00
Менеджер Карякина: Карлсен дорожит званием чемпиона мира по шахматам
Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис высказался о возможном отказе Магнуса Карлсена от защиты титула чемпиона мира.
11:59
Защита Грайнер объяснила наличие запрещённых веществ у баскетболистки при задержании
Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России за контрабанду наркотиков, объяснила суду наличие запрещённых веществ у спортсменки.
11:58
Bloomberg: ЕС планирует отправить Украине €1 млрд вместо девяти из-за проблем в экономике
Евросоюз рассматривает возможность отправить Украине €1 млрд вместо девяти обещанных из-за сложившихся проблем в экономике. Об этом сообщил Bloomberg.
11:58
В Москве отметили рост производства мясной продукции
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о стабильном росте производства мясной продукции в столице.
11:55
Психолог Цаава назвал признаки проявления фобий
Психолог и гипнолог Николоз Цаава перечислил признаки проявления различных фобий.
11:48
Championat.asia: Урунов может перейти из «Спартака» в «Чонбук»
Полузащитник столичного «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в южнокорейском клубе «Чонбук Моторз».
11:47
Елабуга и Чистополь станут литературными городами России
Пресс-служба Министерства культуры Татарстана сообщает, что Елабуге и Чистополю будут присвоены звания литературных городов России.
11:44
Между Петербургом и Кронштадтом с 17 июля будет курсировать речной транспорт
Из центра Санкт-Петербурга в Кронштадт с остановкой в Петергофе с 17 июля начнут курсировать рейсы «Метеоров» и электрички.
11:43
Кавазашвили раскритиковал тренера «Спартака» Абаскаля
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили негативно высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.
11:42
Глава Минфина: США ещё не приняли решение по ограничениям на цены на нефть из России
Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение о том, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.
11:40
Reuters: МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской народных республик.
11:39
В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта в Мелитополе
Полиция Мелитополя Запорожской области задержала мужчину, который подозревается в подготовке теракта, у него изъяли самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов.
11:35
Российские болельщики смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии
Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякела заявила, что россияне смогут посетить этап Гран-при по фигурному катанию, который перенесли из России.
11:31
За сутки в России госпитализировали 1266 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 1266 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1283 пациента с COVID-19.