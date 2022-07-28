NYT: «начать диалог с Россией, пока не поздно» — эксперты призвали США не допустить разрастания украинского конфликта

Пока США полны решимости поставлять Украине всё более мощное оружие, а Россия готова противостоять этим вооружениям любой ценой, разрастание конфликта на Украине до масштабов полноценной войны между Россией и НАТО кажется почти неминуемым, предупреждают в статье для The New York Times американские политологи Сэмюэль Шарап и Джереми Шапиро. Избежать этого сценария поможет налаживание американо-российского диалога, который помог бы двум странам наметить контуры компромисса, уверены эксперты.

За пять месяцев российской спецоперации на Украине Соединённые Штаты пообещали предоставить Украине военную помощь на сумму около $24 млрд, напоминают в статье для The New York Times политолог корпорации Rand Сэмюэл Шарап и директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. Это более чем в четыре раза превышает оборонный бюджет Украины на 2021 год, подчёркивают эксперты. Партнёры Америки в Европе и за её пределами пообещали выделить ещё $12 млрд.

«И всё же эти десятки миллиардов по-прежнему не дотягивают до списка пожеланий украинского правительства в отношении оружия, который правительство президента Владимира Зеленского обнародовало в прошлом месяце», — замечают эксперты.

На взгляд авторов статьи, это расхождение между желаниями Украины и тем, что готовы дать её партнёры, отражает реальность, в которой западные лидеры разрываются между двумя задачами: с одной стороны, они полны решимости помочь Украине, а с другой — пытаются предотвратить перерастание конфликта в масштабную войну держав.

Тем временем, постепенное разрастание конфликта на Украине уже началось, предупреждают специалисты. Запад предоставляет Киеву всё более и более мощное оружие, а Россия продолжает наступление.

«До тех пор пока и Россия, и Запад полны решимости одержать верх друг над другом на Украине и готовы использовать свои огромные запасы оружия для достижения этой цели, дальнейшее обострение кажется практически предопределённым», — отмечают авторы статьи, добавляя, что наряду с продолжением поставок оружия на Украину Запад должен начать открывать каналы связи с Москвой.

«Начинать переговоры в разгар боевых действий было бы политически рискованно и потребовало бы значительных дипломатических усилий, особенно в отношении Украины, а успех далеко не гарантирован. Но диалог может открыть возможное пространство для компромисса и определить путь выхода из спирали. В противном случае эта война может в конечном итоге привести Россию и НАТО к прямому конфликту»,— предостерегают Шарап и Шапиро.

Нынешний подход США предполагает, что обострение ситуации возможно только в случае предоставления Украине вооружений, способных наносить удары по объектам на территории России, однако эта логика сомнительна, считают эксперты. На сегодняшний день поражение на Украине настолько же неприемлемо для России, как её победа — для США. Если Россия продолжит продвигаться дальше вглубь Украины, западные партнёры, скорее всего, предоставят Киеву ещё больше оружия, которое будет более мощным. Если это оружие позволит Украине свести на нет успехи России, Москва может почувствовать себя вынужденной удвоить усилия и рассмотреть возможность прямого нападения на страны НАТО, предсказывают авторы статьи.

«Другими словами, сейчас нет взаимоприемлемого результата. Но переговоры могли бы помочь определить компромиссы, необходимые для их нахождения», — подчёркивают они.

Решимость как Запада, так и России сделать всё возможное для победы на Украине является главным двигателем разрастания конфликта. Даже если ни одна конкретная система вооружений сама по себе не вызовет серьёзного обострения ситуации, простое добавление и повышение качества предоставляемого Украине оружия вряд ли решит проблему, считают специалисты. По их словам, до сих пор русские были готовы противостоять любому западному оружию задействуя столько ресурсов, сколько нужно для победы или, по крайней мере, чтобы не допустить поражения.

«Мы наблюдаем классическую спираль, в которой обе стороны чувствуют себя вынужденными прилагать больше усилий, как только другая сторона начинает добиваться определённого прогресса. Лучший способ предотвратить выход этого процесса из-под контроля — начать разговаривать, пока не стало слишком поздно», — заключают Шарап и Шапиро.