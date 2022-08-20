Newsweek: обыск в резиденции Трампа сделал его ещё популярнее среди республиканцев

Число республиканцев, которые «очень положительно» относятся к Дональду Трампу, подскочило на 12 пунктов после обыска ФБР в его доме во Флориде, сообщает Newsweek со ссылкой на совместный опрос The Economist и YouGov. При этом на 6% больше сторонников Республиканской партии стали с энтузиазмом ждать промежуточных выборов в конгресс, однако пока неясно, как рост одобрения Трампа может повлиять на предстоящее голосование.

После обыска ФБР в резиденции Трампа во Флориде на прошлой неделе выросло число республиканцев, которые «очень положительно» относятся к бывшему президенту, приводит Newsweek итоги нового опроса. Совместное исследование The Economist и аналитической компании YouGov проводилось 13—16 августа среди 1500 взрослых граждан США.

Согласно опубликованным в четверг результатам, 57% тех, кто называет себя республиканцами, на данный момент очень положительно относятся к Дональду Трампу. Этот показатель значительно вырос за неделю: в прошлый раз во время опроса 7—9 августа так же ответило 45% республиканцев, при этом общий рейтинг одобрения экс-президента среди его сопартийцев остался неизменным — 80%.

Тогда как 23% республиканцев заявили, что у них «скорее положительное» мнение о Трампе, 17% отметили, что у них оно «скорее» или «очень отрицательное», а 3% написали, что не знают. При этом на прошлой неделе эти показатели соответственно составляли 34%, 17% и 3%.

К ключевым выводом исследования можно отнести то, что за тот же недельный период число республиканцев, которые ждут промежуточных выборов в конгресс, также выросло. В последнем опросе 51% республиканцев выразили бо́льший энтузиазм о предстоящем голосовании по сравнению с предыдущими выборами в конгресс. За неделю до этого этот же показатель составлял только 45%. При этом число республиканцев, которые с меньшим энтузиазмом относятся к голосованию, слегка сократилось с 16 до 15%, при том что 29% утверждают, что их отношение не поменялось (31% на прошлой неделе). Для сравнения, среди демократов эти показатели составляют 36%, 15% и 40% соответственно.

Подавляющее количество республиканцев также осудило действия ФБР: 61% «решительно не одобряют» обыск, 11% «не одобряют», при этом 11% «скорее одобряют» и 10% «решительно одобряют». Пока неясно, повлияет ли рост одобрения Трампа и Республиканской партии на предстоящие промежуточные выборы, на которых бывший президент поддержал несколько высокопоставленных кандидатов. Как отмечает в заключение Newsweek, опрос также принёс парочку хороших вестей и президент Джо Байдену с демократами: его рейтинг одобрения вырос на четыре пункта и остановился на 42%, в то время как рейтинг неодобрения снизился с 55 до 51%.