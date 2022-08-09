Американский юрист: обыск резиденции Трампа — беспрецедентный случай

Обыск ФБР в резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде — это абсолютно беспрецедентный для Америки эпизод, заявил в эфире Fox специалист по конституционному праву и внештатный обозреватель канала Джонатан Тёрли. По словам юриста, основанием для такого рейда могло послужить только сознательное нарушение экс-президентом закона — но никаких свидетельств такого нарушения американские правоохранители предъявлять почему-то не стали.

Это и правда безрассудство — и, как мы весь вечер говорили в ходе обсуждений, ничего подобного раньше ни разу не происходило. А у нас было немало политиков-преступников или скорее нечистых на руку деятелей, которые попадали во власть и пытались потихоньку делать какие-то дела, — но такого всё равно не было! Ещё никогда прежде агентов ФБР не отправляли обыскивать жилище бывшего президента или даже бывшего кандидата в президенты — за всю историю США такого никогда не случалось!

ДЖОНАТАН ТЁРЛИ, специалист по конституционному праву, внештатный обозреватель Fox News: Соглашусь с Вами. Думаю, что всем нам стоит дождаться данных о том, каковы в этом случае основания для выдачи ордера на обыск. Разумеется, выдал этот ордер некий судья, который разобрался в вопросе и решил, что для его выдачи есть достаточные основания.

Позвольте я Вас перебью — а в какой суд в таком случае обращались? В столичный или в местный, во Флориде?

ДЖОНАТАН ТЁРЛИ: По идее, запрос подаётся в федеральный суд, дабы там определили, хватает ли в том, что заявлено в документе, оснований для такого обыска. Очевидно, судья постановил, что достаточные основания есть. Но нам нужно будет узнать, какое конкретно в данном случае вменяется преступление. Нам уже известно, что резиденцию уже ранее обыскивали в связи с вопросом о секретных материалах из президентского архива. Нынешний обыск, как предполагают, имеет отношение к событиям 6 января (2021 года — имеется в виду штурм вашингтонского Капитолия сторонниками Трампа. — ИноТВ). Но меня здесь больше всего интересует, что же за такие новые свидетельства появились в деле, чтобы обосновать ими такой невиданный доселе рейд. Если речь идёт о тех свидетельствах, которые уже были представлены в Комитете 6 января (специальный комитет конгресса США, созданный для проведения расследования штурма Капитолия. — ИноТВ), то я буду, честно говоря, поражён, что такой рейд был предпринят в данный момент.





И всё же нам придётся дождаться момента, когда что-то прояснится — ведь сейчас мы работаем вслепую. Отчасти именно поэтому сейчас ожидается — и эти ожидания, думаю, вполне оправданны, — что наш минюст выступит с неким официальным заявлением и объяснит, почему всё это произошло именно сейчас, а также даст нам хоть какое-то представление о том, что сейчас происходит с бывшим президентом — и возможным кандидатом на президентский пост на следующих выборах.

Сейчас мы получаем информацию — об этом сообщает CBS, — что изъятое при обыске имеет отношение к секретным материалам, не связанным с событиями 6 января. Повторяю: к событиям 6 января изъятое отношения не имеет. И меня это наводит вот на какую мысль: разве у Хиллари Клинтон в доме не хранились секретные материалы? А ведь к ней домой в Чаппакуа агенты ФБР не приходили и дверь ей не ломали. При этом многие из этих документов были уничтожены, а часть из них передали правоохранительным органам в рамках договорённостей, достигнутых через соглашение сторон. Почему же тогда с Трампом обращаются не так, как с Хиллари Клинтон?

А кроме того, Вы чуть раньше сказали, что ордер выдали в федеральном суде. Но ведь федеральный суд одобрил и прослушку членов избирательного штаба Трампа без ордера! И тогда судей просто ввели в заблуждение — им были предоставлены недостоверные, поддельные документы, и в качестве оснований тогда использовали недостоверную информацию. Поэтому, быть может, этот обыск и был санкционирован федеральным судом, но это не делает его священным.

ДЖОНАТАН ТЁРЛИ: То, что Вы сейчас рассказали, — это, конечно, новая информация. Если этот обыск имеет отношение к секретным документам, которые до сих пор находятся у Трампа, то он является по сути продолжением прошлого рейда.





Я этим обстоятельством весьма удивлён — ведь в таком случае всё это противоречит закону «О президентском архиве». А в конгрессе только что были заслушаны показания по этому вопросу, в том числе и о статусе Трампа в соответствии с этим законом. Между экс-президентом Трампом и службой архивов было немало споров по поводу того, что он оставил документы себе.





Закон «О президентском архиве» в целом не предполагает за подобное уголовного наказания, и такой обыск — это и в самом деле нечто из ряда вон выходящее. При этом не вполне понятно, какими свидетельствами подтверждается, что Трамп намеренно оставил себе секретные документы.





Если озвученная Вами информация соответствует действительности, то это очень серьёзное дело — потому, что Трампу ранее уже была предоставлена возможность вернуть документы. Если он целенаправленно оставил какие-то из них себе, то минюст может заявить, что это явное преступление, поскольку на данном этапе Трамп уже не был президентом и документы ему было велено вернуть.





Такое, возможно, несколько изменит обстоятельства дела. И тем не менее момент это исторический. И он ещё доставит неудобства — нужно будет следить за тем, как этот обыск будет воспринят многими гражданами страны. Мы годами живём с этими травмами, и уже звучали вполне справедливые вопросы о том, проявляет ли ФБР определённые пристрастия. Именно поэтому я решительно выступал за назначение специального прокурора, который бы забрал это дело у администрации Байдена и минюста, дабы показать половине страны, что всё это не продукт политической предвзятости.

Именно так. Нам придётся с Вами расстаться — большое Вам спасибо, профессор Тёрли! А ведь, как Вы сказали, у нас ещё ни разу не вели уголовное преследование за то, что чиновник оставил себе какие-либо секретные документы.

Дата выхода в эфир 09 августа 2022 года.