Hill: Трамп предложил разобраться с «выгребной ямой преступности» в США

Дональд Трамп выступил за радикальные шаги для борьбы с участившимися в Соединённых Штатах преступлениями. Среди прочего бывший президент заявил о необходимости расширить полномочия правоохранительных органов и приговаривать наркоторговцев к смертной казни, сообщает The Hill.

На съезде в Вашингтоне бывший президент США Дональд Трамп выступил за ужесточение мер по борьбе с преступностью. В частности, он заявил о необходимости приговаривать торговцев наркотиками к высшей мере, сообщает The Hill.

«Наказания должны быть очень, очень суровыми. Если вы посмотрите на страны в разных уголках мира, то увидите, что проблем с наркотиками нет у тех из них, которые выносят наркоторговцам очень быстрый смертный приговор», — сказал экс-глава Белого дома.

«Звучит ужасно, не правда ли? Но вы знаете что? (Так поступают. — ИноТВ) те, у кого нет проблем (с наркотиками. — ИноТВ). Не нужны 15 лет суда. Всё происходит быстро, и вы абсолютно… вы казните торговца наркотиками и спасаете 500 жизней», — добавил Трамп.

В своей речи экс-президент нарисовал «мрачную и антиутопическую картину» о ситуации в Соединённых Штатах. Он обратил внимание на случаи нападения на рядовых американцев в Филадельфии, Вашингтоне и других крупных городах, отмечает издание.

По словам The Hill, политик предложил установить на «каждом углу» патрульные машины. Он также посоветовал перенести лагеря бездомных из крупных городов на «большие участки недорогой земли на окраинах», где им будет оказываться медицинский уход.

Кроме того, Трамп призвал принять законы, чтобы расширить полномочия и усилить иммунитет полиции, чтобы правоохранительные органы не опасались последствий. Он выступил за «беспощадную национальную кампанию по ликвидации банд и организованной уличной преступности в Америке».

На взгляд бывшего президента, необходимо пойти на меры, чтобы победить насилие, и быть «суровыми, жёсткими и злыми, если придётся». «Мы живём в настолько другой стране по одной главной причине: больше нет уважения к закону и, разумеется, к порядку. Наша страна теперь —выгребная яма преступности», — подчеркнул Трамп.