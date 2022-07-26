Fox News: сбили, ограбили и сбежали — пострадавшему в аварии ньюйоркцу дважды обчистили карманы

Дорожное происшествие в одном из районов Нью-Йорка принял жуткий оборот. Мужчина, который попал под колёса автомобиля, впоследствии был ограблен пассажирами машины, которая его сбила, передаёт Fox News.

Сбить, ограбить и сбежать. Такой новый жуткий поворот приняло преступление в Большом Яблоке. Кроме того, полиция Нью-Йорка сообщает, что количество серьёзных правонарушений в городе выросло на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всё это часть растущего криминального кризиса, охватившего города от побережья до побережья. Алексис Макадамс расскажет нам больше об этом последнем примере пустившихся во все тяжкие преступников. Алексис?

АЛЕКСИС МАКАДАМС, корреспондент Fox News: Привет, Джули. Это видео, к которому мы скоро вернёмся, просто поражает. После аварии машина остановилась, но не для того, чтобы помочь сбитому парню, который лежал на земле в тяжёлом состоянии. Его ограбили. Дважды.

Взгляните на это новое видео с камеры наблюдения, выпущенные полицией Нью-Йорка. На нём видно, как 39-летний мужчина пытается уйти с дороги, в то время как к нему мчится машина. Он пробыл в этом районе не очень долго, прежде чем его сбили при переходе улицы в Бронксе в субботу утром.

Мы вырезали момент, когда в мужчину врезается четырёхдверный легковой автомобиль. В результате столкновения жертву подбрасывает в воздух. И когда машина останавливается, вы можете увидеть, как по крайней мере один человек подбегает и грабит его (сбитого мужчину. — ИноТВ).

Через несколько мгновений этот парень (один из пассажиров. — ИноТВ) возвращается, другой парень тоже выходит из машины. Они лезут в карманы мужчины, лежащего на земле после столкновения, и воруют все ценные вещи, которые могут найти.

Это те, кого разыскивает полиция. Перед вами увеличенные изображения людей и машины, которая, по словам следователей, оказалась замешанной в аварии.

Всё это, по данным полиции, происходит на фоне увеличения серьёзных преступлений в Нью-Йорке более чем на 37 процентов по сравнению с прошлым годом. Департамент также сообщает, что количество грабежей выросло почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Мы поговорили с профессором уголовного права о продолжающемся всплеске преступности в Нью-Йорке. По его словам, мы приближаемся к летнему пику преступности, и он не ожидает, что ситуация улучшится в одночасье. Давайте послушаем.

ДЖЕФФРИ БАТТС, профессор уголовного права: На дворе середина лета. У нас жаркое лето. Лето будет жарким, и я ожидаю, что эти показатели будут оставаться плохими какое-то время.

АЛЕКСИС МАКАДАМС: Пока мужчина восстанавливается от полученных травм, никаких арестов по этому делу пока не производилось. Мы будем внимательно следить за ситуацией.

Хорошо. Алексис Макадамс, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 25 июля 2022 года.