CNN: В Нью-Йорке во время работы застрелили члена съёмочной группы сериала «Закон и порядок»

23:35
Посол КНР в США призвал Вашингтон придерживаться политики «одного Китая»
КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики «одного Китая», заявил посол страны в Соединённых Штатах Цинь Ган.
23:26
Террористы совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:23
Источник: Ян проведёт поединок с О’Мэлли на турнире UFC 280
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян встретится с американцем Шоном О’Мэлли на турнире в Абу-Даби.
23:15
Боррель заявил, что ЕС выделил €500 млн на поддержку ВСУ
Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
23:11
В Госдепе предположили, что Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине
Власти США полагают, что Иран поддержал проведение российской спецоперации на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
23:07
Фернандеш рассказал о ситуации с будущим Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал новость о переходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб.
22:57
Посол КНР заявил, что Китай не хочет войны с Тайванем
Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
22:53
Свищёв прокомментировал решение Карлсена не играть с Непомнящим за шахматную корону
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.
22:49
МО: российские средства ПВО уничтожили два БПЛА боевиков рядом с базой Хмеймим в Сирии
Российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии.
22:42
Mercosur отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае
Южноамериканская торговая организация Mercosur отказала президенту Украины в выступлении на саммите в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел страны Рауль Кано.
22:35
Актёр Баринов высказался о возможном переходе Игнатьева в «Локомотив»
Народный артист Валерий Баринов, болельщик «Локомотива», прокомментировал новость о подписании форварда Ивана Игнатьева московским клубом.
22:29
Россия организовала два морских гумкоридора в Чёрном и Азовском морях
Российские подразделения создали все необходимые условия для функционирования двух морских гумкоридоров, следует из заявления Минобороны России.
22:29
Посол Китая: в случае начала новой холодной войны в ней не будет победителей
Китай не желает начала новой холодной войны, в случае её начала все участники окажутся среди проигравших. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.
22:18
«Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера
Защитник «Торино» Глейсон Бремер продолжит карьеру в «Ювентусе».
22:17
Кабмин выделит почти 7 млрд рублей на восстановление самолётов
Правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.
22:09
ВМФ России устранил минную опасность в порту Мариуполя
Российские моряки устранили минную опасность в акватории мариупольского порта в Донецкой Народной Республике, следует из заявления Минобороны России.
22:09
Минобороны: более 26 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:05
Савин сообщил о регистрации клуба «Красава» на Кипре
Президент «Красавы» Евгений Савин зарегистрировал клуб на Кипре.
21:59
В Госдепе заявили, что рассчитывают на возобновление работы «Северного потока»
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на возобновление работы газопровода «Северный поток» и видит в нём фактор энергобезопасности Европы.
21:57
Новак: Россия не будет поставлять нефть, если цена будет ниже затрат на добычу
Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
21:51
В Тамбовской области обсудили реализацию проекта «Чистая вода»
В Тамбовской области обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода». Совещание провёл врио главы администрации Максим Егоров.
21:50
В НБКИ рассказали, можно ли улучшить кредитную историю
Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.
21:50
ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правоту арбитра Владислава Безбородова по всем эпизодам в матче «Ахмат» — «Спартак» в первом туре РПЛ.
21:50
Депутат Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью
Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью.
21:49
Операционный директор Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности
Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец дал фрилансерам советы по безопасности.
21:46
В Ставропольском крае смогут повысить квалификацию 300 педагогов из ЛНР
В Ставропольском крае курсы повышения квалификации пройдут 300 педагогов из Антрацитовского района ЛНР. Занятия состоятся на базе краевого института развития образования.
21:43
Аналитик Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа.
21:43
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4%
Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в 2021 году выросла до 17,4% по сравнению с показателями 2020 года (13,9%).
21:38
В Фонде по защите прав вкладчиков рассказали, как защититься от финансовых мошенников
В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров рассказали, как защититься от финансовых мошенников.
21:38
МО: атака ВСУ по ЗАЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе
Атака украинских дронов по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.
21:37
Левандовский представлен в качестве футболиста «Барселоны»
Нападающий Роберт Левандовский представлен в качестве игрока «Барселоны».
21:28
В Подмосковье почти 900 детей-сирот обрели семью с начала года
Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи около 900 детей с начала 2022 года, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
21:28
Постпред США признала, что страна теряет влияние в ООН из-за задолженности
США вынуждены конкурировать с другими странами по части влияния в ООН из-за большой задолженности перед всемирной организацией, заявила постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд.
21:27
В Татарстане ожидается усиление ветра до 18 м/с
В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.
21:27
Иммунолог Викулов рассказал о мерах защиты от чумы в России
Георгий Викулов, директор центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, рассказал о мерах защиты от чумы в России.
21:26
Девелопер Детушев дал прогноз цен на новостройки
Генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил, что во втором полугодии 2022 года цены на первичном рынке недвижимости продолжат расти.
21:23
Невролог Емельянов рассказал, чем чаще всего болеют летом
Врач-невролог клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Иван Емельянов рассказал, чем чаще всего болеют летом.
21:23
Специалист Каленков высказался о планах ЕС провести грядущую зиму без российского газа
Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков высказался о планах ЕС провести грядущую зиму без российского газа.
21:22
Диетолог Макиша рассказала, в каких случаях могут быть вредны арбузы и дыни
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, в каких случаях могут быть вредны арбузы и дыни.
21:21
В США рассматривают возможность обучения украинских пилотов
В США рассматривают дополнительные возможности подготовки украинских военных, в числе обсуждаемых вариантов — обучение пилотов, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
21:21
Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена проводить матч за звание чемпиона мира
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть с ним матч за мировую шахматную корону.
21:20
Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги
Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги.
21:18
Терапевт Парфёнова рассказала, как определить причину бессонницы
Майер-терапевт Ольга Парфёнова рассказала, как определить причину бессонницы.
21:18
В ТПП рассказали о мерах поддержки отрасли народно-художественных промыслов
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о мерах поддержки отрасли народно-художественных промыслов (НХП).
21:17
Число самозанятых в Подмосковье превысило 403 тысячи
Число самозанятых в Московской области превысило 403 тыс., заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
21:14
Власти Москвы рассказали о ходе строительства северо-восточного участка БКЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи. Ещё на трёх продолжаются отделочные и инженерные работы.
21:13
Таможенная подкомиссия одобрила продление квоты на экспорт лома чёрных металлов
Таможенная подкомиссия одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 1 августа до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
21:10
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с борщевиком
В 2022 году в Удмуртии выявили 519,2 га земель сельскохозяйственного назначения, которые заросли борщевиком Сосновского.
21:09
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом»
Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал новость, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом».
21:08
В Тверской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
В Тверской области нашли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.