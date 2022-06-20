Das Erste: на фоне беспрецедентного роста преступности в Нью-Йорке растёт спрос на курсы самообороны

Стрельба, грабежи, насилие в метро — с начала пандемии уровень преступности в Нью-Йорке значительно увеличился, пишет Das Erste. К концу этого марта в городе было зарегистрировано примерно на 37% больше преступлений, чем в прошлом году. Согласно опросам, трое из четырёх жителей мегаполиса не чувствуют себя в безопасности — растёт и спрос на курсы самообороны.

Её противнику не до смеха. Удары Анны Мюленгаупт попадают ему в голову и грудь. Удар ногой между ног окончательно выводит манекен размером с человека из строя. «Я могу поколотить кого-то и убежать. Самое главное, быть осторожнее с самого начала и не дать нападавшему пуститься вслед. А потом скрыться как можно скорее», — рассказывает она.

Как передаёт Das Erste, чтобы всему этому научиться, Мюленгаупт записалась в студию на Манхэттене. И погрузилась в мир уличных драк. Крав-мага, её любимая техника самообороны, разработана в Израиле. Система была принята на вооружение израильской армией, и всего за несколько месяцев солдаты способны обучиться её основным приёмам.

Мюленгаупт отмечает: «Я наблюдаю, что по мере роста преступности всё больше людей начинают заниматься боевыми искусствами. Это стало особенно заметно после начала пандемии. Многие люди продолжают работать из дома — и буферная зона между теми, кто выходит на улицу, и теми, кто хочет им что-то сделать, становится меньше».

Стрельба, грабежи, насилие в метро: с начала пандемии уровень преступности в Нью-Йорке значительно увеличился. Согласно полицейской статистике, к концу марта 2022 года в городе было зарегистрировано примерно на 37% больше преступлений, на 16% больше убийств, на 60% больше крупных краж, чем годом ранее. Но угроза растёт прежде всего в умах: согласно опросам, трое из четырёх жителей мегаполиса не чувствуют себя в безопасности.

Метро представляет собой особую проблему: почти каждый день поступают сообщения о насилии, поножовщине или стрельбе. Молодой человек неожиданно столкнул в шахту 52-летнюю женщину. А 19-летняя девушка шла с подругой на станцию ​​метро в Нижнем Ист-Сайде, когда мужчина начал совершать удушающий захват сзади.

Она рассказывает: «Я не знала, что со мной происходит. Я думала, что кто-то из моих друзей решил пошутить. Я кричала: кто это? И вдруг подруга оборачивается, видит, что происходит, и кричит. Он отпускает меня, ударяет ножом в спину и убегает».

Всё больше жителей Нью-Йорка опасаются, что станут следующей жертвой насилия, отмечает Матан Гавиш, руководитель студии Fit Hit. «Я считаю, что причина в том, что мы наблюдаем более агрессивное поведение в районах, где раньше этого не было. Днём — в час, два, три часа, когда обычно этого не происходит», — рассказывает Гавиш.

Спрос на курсы самообороны растёт по всему городу — будь то в группах посреди Центрального парка или в классах, как у Гавиша. По его словам, 90% посетителей — женщины.

«Лицо города изменилось. Многие его покинули. Растёт число бездомных, наркоманов, люди всё чаще испытывают проблемы с психикой — всё это способствует созданию новой формы насилия в городе», — подчёркивает Гавиш.

Мэр города Эрик Адамс сделал решение этого вопроса приоритетной задачей. Экс-полицейский многое пообещал, но мало что изменилось. Гавиш считает, что жителям Нью-Йорка нужно быть начеку и пересмотреть свои привычки. В первую очередь он советует своим клиентам: «Отложите телефон, откройте глаза, обратите внимание на то, что происходит вокруг вас».

Посетительница занятий по системе крав-мага Мюленгаупт также принимает происходящее близко к сердцу: «Где самое лучшее место в метро? Сканируй вагон, смотри в отражение в окне, следи за всем. Я делаю это везде, куда я иду». В прошлом подруги бы сочли её за это сумасшедшей. Сегодня они спрашивали адрес курсов самообороны, пишет Das Erste.