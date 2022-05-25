Fox News: массовые убийства в США свидетельствуют о «кризисе психического здоровья»

Нападение на начальную школу в Техасе — далеко не первый случай, когда душевнобольной устроил стрельбу по людям: в последнее время такое происходит всё чаще, констатирует Fox News. Как отмечает бывший сотрудник ЦРУ Бак Секстон, вместо того чтобы проанализировать системные проблемы, мешающие изолировать опасных сумасшедших, американские демократы политизируют трагедию и сваливают вину на республиканцев.

Складывается впечатление, что подобные инциденты со стрельбой стали происходить чаще. Определённо, чаще, чем 30 лет назад. В воскресенье человек по имени Эндрю Абдулла, как сообщается, застрелил мужчину в нью-йоркском метро. Полиция заявляет, что нападение носило случайный характер, жертва просто ехала позавтракать, но была убита. Абдулла сдался полиции всего несколько часов назад.



Итак, в каком-то смысле мы можем с уверенностью сказать, что есть много сумасшедших, причиняющих вред другим. Развивается так называемый кризис психического здоровья. В чём причина? И что мы можем сделать?



С нами сегодня на связи Бак Секстон, бывший сотрудник ЦРУ. Стоит отметить, что он всю жизнь прожил в Нью-Йорке. Итак, по какой-то причине… The New York Times на днях опубликовала статью, где говорится, что шизофренические галлюцинации — это на самом деле замечательно и беспокоиться из-за них не следует. Есть какое-то странное нежелание признать явный кризис психического здоровья. И я не уверен, что понимаю почему.



БАК СЕКСТОН, бывший сотрудник ЦРУ: Я думаю, Такер, мы будем изучать пропущенные сигналы. Так очень часто бывает в подобных ситуациях. Вероятно… Это очень напоминает мне анализ, который мы проводим в контртеррористической работе. В случаях, когда кто-то становился радикалом, мы изучали последовательность событий, процесс. И практически всегда это происходит поэтапно, люди что-то замечали и, может быть, даже доводили до сведения властей.



В случаях вроде этого, когда психопат совершает массовое убийство, также очень вероятно, что вы обнаружите этапы, пропущенные сигналы, тревожные звоночки: либо те, кто их замечал, не предприняли надлежащих мер, либо подвело государство. Такие меры сейчас и стоило бы обсуждать, возможно, шаги, позволяющие избежать этих ситуаций…



Интересно, что левые зачастую борются против принудительного лечения, борются против законов, которые могли бы убрать с улиц опасных людей. И… конечно же, не на этом уровне, но на более низких уровнях есть люди, которые очевидно вредят себе самим и окружающим. И зачастую крайне левые решают, что этих людей не следует принудительно отправлять на лечение, и борются против этих законов. Возможно, теперь обратят внимание и на это. Конечно же, наряду с дискуссиями по поводу контроля над оборотом оружия и так далее.



Похоже, что власть имущим это не очень-то интересно. Разве что найдётся идеологический аспект. Всю прошлую неделю они рассказывали нам, что псих, расстрелявший магазин в Баффало, был этаким правым активистом. Он был душевнобольным! Из его дневника это очевидно. Но похоже, им не так уж интересен тот факт, что, как вдруг оказалось, вокруг разгуливает огромное множество людей, к несчастью, страдающих психическими заболеваниями и иногда представляющих опасность. Что это такое? Я что, один это замечаю?



БАК СЕКСТОН: Нет, я думаю, для страны это был бы полезный разговор…



Да!



БАК СЕКСТОН: …конечно же, в этот по-настоящему трагический, ужасный момент. Сейчас действительно есть необходимость в том, чтобы страна объединилась и залечивала раны, при всём нашем желании достичь чего-то после такого проявления зла… Но, должен сказать, люди, которые используют это как возможность громить другую сторону банальностями: «Мы должны что-то сделать!» — и потом всё это всегда скатывается к очень узкой политической позиции… Они, на самом деле, ухудшают ситуацию.



Согласен.



БАК СЕКСТОН: Они, на самом деле, усложняют задачу. Потому что если мы действительно хотим обсуждать, как предотвратить подобные зверства в дальнейшем… И речь идёт о процентном соотношении. Вы не предотвратите все инциденты со стрельбой по людям, надо предотвратить столько, сколько человеку под силу предотвратить, не разрушив в процессе всё общество.



Если у нас будет это обсуждение, оно не должно выглядеть так: «Вот закон, который я пытался провести в конгрессе последние шесть месяцев или последние 20 лет», — притом что никто не верит, что это помешало бы застрелить людей в этом или других случаях, но «если вы на это не согласны, вы чудовище». По-моему, мы уже видим, что многие демократы и левые, по крайней мере в интернете, выбрали именно эту траекторию. И это ужасает.



Как я уже говорил, они не только не улучшат ситуацию, они её усложнят. Потому что люди, которые говорят, что это на совести республиканцев, или Дональда Трампа, или кого угодно, чья политическая позиция им не нравится, препятствуют настоящему, взрослому разговору, если не о решении проблемы, то хотя бы о более эффективных превентивных мерах.



Так и есть. «Взрослый» — именно то слово. Потому что, когда кто-то умирает, вы останавливаетесь, чтобы почтить его минутой молчания. Потому что главное здесь — это не вы, а то, что нас всех в конечном счёте объединяет. Смерть. И вы почтительно останавливаетесь перед ней. Вы не начинаете сразу же говорить о себе. Даже если у вас нарциссизм. «У меня есть закон, который я могу принять!» — говорит Нэнси Пелоси. Нет-нет, остановитесь. Я думаю, это мера человеческого характера.



БАК СЕКСТОН: Думаю, это также показывает, до какой степени стало нормой… Сразу после стрельбы…Вы слышите политическую риторику даже не о том, что «республиканцы не делают по этому вопросу того, что мне от них нужно». Нет, вы слышите, что республиканцы злодеи и на самом деле не против (убийства людей. — ИноТВ).



Вы увидите такую реакцию у психов в сети, но это аккаунты известных людей! Некоторые из них даже занимают выборные должности. Вы показывали твит про Теда Круза. Это безумие! Люди, которые гнут эту линию во время глубочайшего раскола в обществе, когда все мы испытываем ужас, во всех смыслах ухудшают ситуацию.



Если они хотят разговора о тревожных звоночках, которые остались незамеченными, о проблемах в системе, которая могла остановить очевидных психопатов… Этот человек и стрелок в Баффало — явно психически больные, злые люди. Об этом стоит говорить. Но требование ограничить число патронов в магазине, или что там предлагают в данный момент, просто показывает, что некоторые люди не могут отвлечься от себя самих, даже в момент такой национальной трагедии.



Да. Погибли дети. Остановитесь на секунду. Я согласен с вами. Бак Секстон, спасибо.



БАК СЕКСТОН: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 24 мая 2022 года.