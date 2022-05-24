Guardian: рекордное число британских детей и подростков нуждаются в психиатрической помощи

Более 400 тыс. детей и подростков ежемесячно проходят в Великобритании лечение от проблем с психикой, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, это рекордный показатель за всю историю наблюдений. При этом есть огромное количество детей, которые не получают необходимой помощи из-за нехватки специалистов, что свидетельствует о серьёзном кризисе в сфере душевного здоровья молодёжи, подчёркивает издание.

В Великобритании ежемесячно более 400 тыс. детей и молодых людей проходят лечение от проблем с психическим здоровьем, сообщает The Guardian. Как отмечает газета, это число — максимальное за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, пандемия COVID-19 серьёзно обострила у детей школьного возраста такие проблемы, как тревожность, депрессия и склонность к нанесению себе увечий. Более того, «неустанный и неудовлетворяемый» рост их потребности в помощи может привести к перегрузке и без того работающей на пределе Национальной службы здравоохранения (NHS).

По данным NHS, общее число нуждающихся в психологической помощи детей выросло на 147 853 с февраля 2020 года, то есть на 54%. За последний год этот рост составил 80 096 человек, или 24%. В феврале этого года число молодых людей и детей с проблемами достигло 420 313 человек — рекордного показателя с 2016 года.

Хотя благотворительные организации по охране психического здоровья с удовлетворением отметили, что беспрецедентно большое число молодых людей отныне получают психологическую поддержку, они опасаются, что эти цифры являются лишь верхушкой айсберга и что многим лицам в возрасте до 18 лет, попавшим в беду, отказывают в помощи из-за произвольных критериев отбора.

«В области психического здоровья молодёжи наблюдается беспрецедентный кризис, очередным свидетельством которого стало рекордное число молодых людей, нуждающихся в помощи со стороны Национальной службы здравоохранения», — отмечает глава отдела внешних связей организации Young Minds Олли Паркер.

По его словам, за последние два года молодые люди столкнулись с изоляцией, нарушениями в образовательном процессе и ограничением доступа к психологической поддержке. Всё это серьёзно повлияло на их психическое здоровье. «Но эти цифры — лишь верхушка айсберга, и они будут продолжать расти», — предупреждает эксперт.

Он также подчеркнул, что многие молодые люди «достигли критической точки», прежде чем смогли получить необходимое им лечение. Данные уполномоченного по делам детей в Англии показали, что в некоторых регионах семьям приходится ждать осмотра специалиста до 81 дня, несмотря на то что некоторые из детей уже причинили себе вред или их посещали мысли о самоубийстве.

Опрос врачей общей практики, опубликованный в прошлом месяце молодёжной благотворительной организацией по охране психического здоровья stem4, показал, что Служба психического здоровья детей и юношества отклоняет половину обращений в отношении лиц моложе 18 лет, страдающих тревожностью, депрессией, расстройствами поведения и членовредительством, потому что их симптомы не считаются достаточно серьёзными. В одном случае 12-летнему мальчику, которого нашли в комнате с верёвкой, отказали в помощи, поскольку у него на шее не было следов.

«Учителя и врачи общей практики говорят, что дети и люди, страдающие психическими расстройствами, либо получают отказы в рекордном количестве, потому что их трудности не соответствуют высокому порогу для лечения, либо застревают в длинных списках ожидания», — утверждает клинический психолог-консультант и основатель stem4 Нихара Краузе.

Опубликованный в феврале опрос руководителей школ и других сотрудников, проведённый консультационным центром Place2Be и Национальной ассоциацией директоров школ, показал, что у подавляющего большинства учащихся с начала учебного года участились проблемы с психическим здоровьем, в том числе низкая самооценка (86%), депрессия (76%) и постоянное чувство гнева (68%).

По словам директора отделения Национальной службы здравоохранения по охране психического здоровья Клер Мёрдок, служба отреагировала на рост нуждающихся в помощи молодых людей расширением групп по охране психического здоровья в 4700 школах и колледжах и созданием круглосуточной службы поддержки для всех возрастов, которая в настоящее время получает около 20 тыс. звонков в месяц.

Данные NHS также показывают, что нехватка коек в психиатрических больницах заставляет часть детей до 16 лет лечиться в психиатрических отделениях для взрослых, несмотря на полный запрет такой практики в руководствах. К примеру, в феврале неустановленное число детей в возрасте до 16 лет провели 50 дней в палатах для взрослых.