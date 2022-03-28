Daily Mail: обладатели «Оскаров» страдают от проблем с душевным здоровьем в семь раз чаще остальных

Работники кино, заслужившие престижную премию Американской киноакадемии, примерно в семь раз чаще сталкиваются с различными ментальными расстройствами, сообщает Daily Mail. К такому выводу пришли специалисты швейцарской клиники Parcelsus Recovery, которая специализируется на «звёздных» клиентах.

Лауреаты премии «Оскар» почти в семь раз чаще других людей страдают от расстройств психики и различных зависимостей, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование швейцарской клиники Paracelsus Recovery, где проходили лечение десятки звёзд.

По данным британского таблоида, специалисты клиники установили, что среди обладателей премии Американской киноакадемии за последние тридцать лет по меньшей мере у 68% диагностировали различные расстройства — при том, что в среднем проблемы с душевным здоровьем обнаруживаются у 10% людей.

В частности, из 60 актёров и актрис, получивших заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую или женскую роль с 1992 года, 41 сталкивались как минимум с одной проблемой такого рода, будь то депрессия, тревожные расстройства или злоупотребление алкоголем и наркотиками, пишет Daily Mail.

Глава Paracelsus Recovery Ян Гербер прокомментировал результаты исследования так: «Искусство — это один из механизмов преодоления психологических проблем, а генетическую взаимосвязь между креативностью и такими недугами, как депрессия или биполярное расстройство, подтверждают многие исследования. А поскольку обладатели «Оскара» в плане креативных предприятий — лучшие из лучших, нетрудно понять, почему они в группе риска».

О проблемах с душевным здоровьем публично говорили многие оскароносные труженики кинематографа, включая актёров Дэниэла Дэй-Льюиса и Николаса Кейджа и актрис Джоди Фостер и Эмму Стоун, напоминает обозреватель Daily Mail.