ABC News: «худший кошмар, который мог случиться» — мэр Буффало о массовом расстреле в городе

Подозреваемый, устроивший стрельбу в городе Буффало, мог совершить это преступление на почве ненависти, сообщает ABC News. На данный момент спецслужбы проверяют его записи в интернете, в которых, согласно некоторым данным, содержится восхваление стрелков, устроивших расстрелы в мечети в Новой Зеландии и в церкви в Южной Каролине.

Возвращаемся к главной новости: появились новые подробности массовой стрельбы в Буффало, жертвами которой стали, по меньшей мере, десять человек. Обратимся за комментарием к нашему корреспонденту в Вашингтоне Алексу Преше.

АЛЕКС ПРЕША, корреспондент ABC News: Сегодня поздно вечером мы узнали, что министр по внутренней безопасности Алехандро Майоркас был проинформирован о случившемся, в то время как ФБР намеревается расследовать инцидент на предмет возможного преступления, совершённого на почве ненависти. О ходе расследования также проинформированы генпрокурор Гарланд и президент США.

Следователи изучат множество записей, сделанных подозреваемым в интернете. Согласно некоторым сведениям, в некоторых из них восхваляется стрелок из Южной Каролины Дилан Руф, а также преступник, устроивший расстрел в мечети в Новой Зеландии. Также сегодня мы получили заявление от президента NAACP Деррика Джонсона: «Мы потрясены и очень разгневаны. Наши молитвы с семьями жертв».

Алекс, благодарю. Мэр Буффало назвал стрельбу «худшим кошмаром, который мог случиться с каким-либо сообществом». Мы также получаем западающие в память фотографии свидетелей трагедии, поддерживающих друг друга.

Группы детективов сейчас собирают улики. Мы знаем, что молодой человек, одетый в военную форму и шлем, открыл огонь из винтовки. Всего получили ранения 13 человек: из них 10 человек скончалось. Одним из них был отставной военный, работавший охранником. Подозреваемый сейчас задержан. В полиции сообщили, что ему 18 лет и он проехал около 200 миль до места инцидента. По словам представителей правоохранительных органов, сейчас идёт проверка, имел ли подозреваемый экстремистские взгляды, взращённые в интернете. Расследование, разумеется, пока находится на начальной стадии: множество вопросов по-прежнему остаются без ответа.

Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.