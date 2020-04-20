CNN: «один из самых диких актов насилия в истории» — в Канаде в результате стрельбы погибло не менее 16 человек

В результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибло не менее 16 человек, включая одного полицейского, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя мотивы стрелка на данный момент неизвестны, правоохранительные органы опознали его как 51-летнего Габриэля Уортмана. При этом во время стрельбы подозреваемый был одет в нечто, напоминающее полицейскую форму, и управлял машиной, похожей на полицейскую.

В результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибло, по крайней мере, 16 человек, включая одного полицейского, пишет CNN со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (КККП). При этом в списке жертв не учитывается сам подозреваемый.

«Мы продолжаем проводить важные следственные мероприятия. Из уважения к семьям, которые ещё не получили уведомлений, мы пока не можем сообщить никакой дополнительной информации», — заявила представительница ведомства Катрин Фортин.

На пресс-конференции воскресным вечером полиция рассказала о хаосе и шквале звонков в 911 в городе Портапик. «Когда на место происшествия прибыла полиция, полицейские обнаружили несколько жертв внутри и снаружи дома», — заявил старший суперинтендант КККП Крис Лезер.

При этом правоохранительные органы не могут сказать наверняка, сколько людей погибло и получило ранения. Погибшего офицера опознали как констебля Хейди Стивенсон — мать двоих детей, которая прослужила в рядах полиции 23 года. Ещё один полицейский оказался в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

По словам Лезер, поиски подозреваемого затянулись до вечера. В результате следственных мероприятий полиция вышла на несколько мест совершения преступления, некоторые из которых располагались в милях друг от друга. Подозреваемого удалось выследить на стоянке грузовых автомобилей.

«Поиски подозреваемого окончились этой ночью, его удалось обнаружить. Я могу подтвердить, что он погиб», — сообщил Лезер.

КККП идентифицировала стрелка как 51-летнего Габриэля Уортмана. Ему на протяжении нескольких часов удавалось уходить от полиции. При этом его преследование осложнялось тем, что подозреваемый, судя по всему, был одет в нечто, напоминающее полицейскую форму, и, возможно, управлял транспортным средством, похожим на полицейскую машину.

«Разумеется, это важный элемент расследования. Тот факт, что у этого человека в распоряжении была униформа и полицейская машина, определённо говорит о том, что его действия были не случайны», — отметил Лезер. Тем не менее, по его словам, расследование пока находится на ранней стадии, поэтому сейчас ещё рано говорить о мотивах мужчины, учитывая, что некоторые жертвы, «судя по всему, не имели никакого отношения к стрелку». При этом в ведомстве подчеркнули, что Уортман не является сотрудником КККП.

Когда полиция преследовала стрелка, она сказала местным жителям оставаться по домам и посоветовала запереть двери, предупредив, что подозреваемый «вооружён и опасен». Свидетель Глен Хайнс проезжал мимо стоянки грузовых автомобилей, когда он услышал звуки стрельбы. «Я услышал звуки выстрелов, и моя жена… я собирался звонить 911, потому что она начала паниковать, её это очень сильно напугало», — рассказал он.

Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнейл назвал этот инцидент «одним из самых диких актов насилия в истории провинции». «Я и подумать не мог, что вечером я лягу спать, а утром узнаю ужасную новость о том, что в Новой Шотландии орудовал стрелок», — сообщил он.

В своём заявлении министр Канады по вопросам общественной безопасности Билл Блэр отметил, что это «поистине душераздирающий день» для всей страны. «Такие трагедии, как сегодняшняя, ужасны и никогда не должны повториться. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования всем тем, кто сейчас страдает, особенно друзьям и семьям многочисленных невинно убитых, — сообщил он. — В то время как семьи пребывают в трауре и пытаются понять, как это могло произойти, наши сердца также разбиты. Мы скорбим вместе с ними».