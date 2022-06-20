Fox: после провала полицейской реформы Вашингтон безуспешно пытается залить проблему деньгами

Власти американской столицы пытаются привлечь в правоохранительные органы новых сотрудников, обещая им щедрую премию. Однако, по мнению репортёра Fox News Лоуренса Джонса, эта инициатива обречена на провал, поскольку многие полицейские опасаются, что они опять станут жертвами нападок со стороны сообщества и политического руководства.

Прокомментирует это решение репортёр Fox & Friends и ведущий программы Lawrence Jones cross country Лоуренс Джонс.

ЛОУРЕНС ДЖОНС, корреспондент и ведущий Fox News: Доброе утро.

Доброе утро, Лоуренс. Итак, за устройство на работу в полицейское управление округа Колумбия обещают премию 20 тысяч.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Очень мило!

Ага.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Что ж. Очевидно, что у правоохранительных органов по всей стране проблемы с деньгами. Так что, я думаю, она (мэр округа Колумбия Мюриел Баузер, которая приняла решение о премии. — ИноТВ) заслуживает похвалы. Но 20 тысяч — это всё равно слишком мало, чтобы повысить мораль среди полицейских. Ведь им придётся оплачивать услуги адвокатов из собственного кармана и мириться с постоянными нападками.

Я не думаю, что суммы в размере 20 тысяч долларов хватит, чтобы привлечь их к работе. На мой взгляд, в Вашингтоне должны изменить отношение к полиции и преступности. И я сомневаюсь, что мэр готова принять политические удары со стороны левых либералов, чтобы пойти на этот шаг.

Когда они (власти Вашингтона. — ИноТВ) оказываются в опасном положении, то обычно пытаются залить проблему деньгами. Я считаю, что в этот раз такой метод не сработает. Это лично моё мнение.

Иными словами, эта мера по набору новых сотрудников не вызовет у людей желания подать заявление в вашингтонскую полицию. Отчасти, как Вы отметили, потому, что они (стражи правопорядка. — ИноТВ) теряют профессиональный иммунитет и многие полицейские управления несут больший риск ответственности, а затем им приходится выносить это на публику.

ЛОУРЕНС ДЖОНС: Они просто не хотят больше выполнять работу с учётом того, как к стражам правопорядка в целом относятся по стране. Мы видели определённый всплеск в Техасе, но там другая философия, иное отношение к полиции. Этим объясняется крупнейший набор в местную полицейскую академию, скажем, на техасских рейнджеров, на сотрудников департамента общественной безопасности. Вдобавок они также получили премию. В их полицейском управлении понимают, что могут рассчитывать на поддержку сообщества и политического руководства. А в Вашингтоне всё обстоит иначе.

Заслуживают ли копы прибавку? Без сомнений! Возможно, это принесёт определённые плоды. Но я гарантирую вам, в какой-то момент страна снова изменится. Сейчас люди умоляют об усилении полиции после того, как поносили её на протяжении многих лет. Я предвижу, что эти сотрудники правоохранительных органов поедут в другой муниципалитет, потому что они не захотят иметь дело с местным мэром.

Легко обращаться к полиции, когда всё идёт плохо, когда преступность выходит из-под контроля. Но, на мой взгляд, после того, как происходит какая-то национальная трагедия или всех копов смешивают с грязью из-за одной паршивой овцы, наступает момент, когда они говорят: «Знаете что? Я больше не хочу делать эту работу».

Дата выхода в эфир 18 июня 2022 года.