NBC: техасских полицейских призвали к ответу — слишком долго не могли обезвредить школьного стрелка

Действия полицейских во время стрельбы в техасской начальной школе вызывают всё больше вопросов, передаёт NBC. Как выяснилось, сотрудники полиции целый час ждали подкрепления, не решаясь войти в здание, после того как преступник открыл по ним огонь. За это время были убиты 19 детей и двое учителей. Местные жители возмущены поведением властей и не знают, кому теперь верить, сообщает телеканал.

Сегодня техасская полиция имеет дело с репортёрами со всего мира, пытающимися прояснить хронологию происшедшего во вторник массового убийства. Но ответы полицейских вызывают ещё больше вопросов.



ВИКТОР ЭСКАЛОН, региональный директор Департамента общественной безопасности Техаса: Мы продолжаем собирать большое количество информации…



Власти сообщают, что вооружённый преступник разбил грузовик своей бабушки в 11:28. Свидетели сообщают, что видели, как он нёс длинноствольное оружие в сумке. Он выстрелил в двух людей у похоронного бюро через дорогу, а затем направился к начальной школе. В 11:30 поступил первый звонок по номеру 911.



На этом видео вооружённый преступник, одетый в чёрное, с длинноствольным оружием в руках, входит в школу 10 минут спустя, в 11:40. Полиция сообщает, что двери, по всей видимости, не были заперты.



На вопрос о том, пытался ли кто-нибудь помешать ему (преступнику. — ИноТВ) войти, директор техасского Департамента общественной безопасности вчера ответил следующее:



СТИВЕН МАККРО, директор Департамента общественной безопасности Техаса: Был храбрый охранник Консолидированного независимого школьного округа, который подошёл к нему, вступил с ним в противоборство, перестрелки в тот момент не было.



И вот что департамент рассказал мне сегодня.



ТОМ ЛЛАМАС, корреспондент NBC: Был ли на школьной территории приписанный к школе сотрудник? И был ли он вооружён? Потому что нам давали такую информацию.



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Нет. Нет, охранника с оружием и сразу на месте не было. Нет.



ТОМ ЛЛАМАС: Сотрудник вообще был?



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Нет.



ТОМ ЛЛАМАС: Почему?



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Я пока не могу ответить на этот вопрос. Я отвечу вам позже.



ТОМ ЛЛАМАС: Прошло 12 минут между моментом, когда он разбил свой грузовик, и моментом, когда он вошёл в школу. 12 минут! Что произошло за эти 12 минут?



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Надо понимать, что 11:30 — это информация, которой мы располагаем в данный момент. У нас был разбитый автомобиль и человек с огнестрельным оружием — и сотрудники полиции отреагировали на вызов. Вот информация, которой мы сейчас располагаем.



Через четыре минуты после того, как стрелок вошёл (в школу. — ИноТВ), прибыла местная полиция. Это было в 11:44. Стрелок открыл по ним огонь, поэтому сотрудники отступили и попросили подкрепления.



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Нам нужно специальное оборудование, нам нужны комплекты бронезащиты, снайперы, переговорщики. Они также занимались эвакуацией работников школы, учащихся, учителей…



Отряд специального назначения прибыл в 12:47.



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Прибыли тактические группы пограничной службы США. Они вошли и застрелили подозреваемого.



Полиция признаёт, что стрелок находился в классе целый час, прежде чем его смогли нейтрализовать. За это время были застрелены 19 детей и два их учителя.



ВИКТОР ЭСКАЛОН: Мог ли кто-то пойти туда раньше? Вы должны понимать, что это маленький городок.



На видеокадрах, сделанных после стрельбы, видно, как полиция сдерживает близких (учащихся. — ИноТВ) за пределами школы. Не в силах попасть к детям, они умоляют полицейских войти в здание и действовать.



ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Том Лламос сейчас здесь, со мной. Прежде всего, спасибо вам, что добивались этих ответов. Важные вопросы. Есть также и другие изменения: нам говорили, что всё происходило лишь в одном классе, а ведь это не так?



ТОМ ЛЛАМАС: Нет, мы только что получили новую информацию: техасское следствие теперь сообщает NBC News, что нападавший стрелял в детей в четырёх разных классных помещениях. Я только что разговаривал с некоторыми жителями Ювалде. Лестер, они очень возмущены — и тем, что здесь произошло, и полицейскими нестыковками, и этой хронологией событий. Они только что сказали мне, что не знают, кому теперь верить.



Дата выхода в эфир 26 мая 2022 год.